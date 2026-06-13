La ville américaine de Miami a connu un afflux remarquable de supporters de l'équipe nationale saoudienne, qui ont créé une ambiance exceptionnelle avant le match très attendu contre l'Uruguay, prévu mardi matin prochain, dans le cadre de la première journée du groupe H de la compétition.

Selon le correspondant de la chaîne d’information saoudienne, leur nombre n’a cessé de croître au cours des dernières heures, de nombreux supporters se massant aux abords du lieu de séjour de la délégation « des Verts » à Miami, témoignant d’un soutien massif tant des communautés arabes locales que de fans ayant fait le voyage depuis plusieurs États américains.

Sur le plan sportif, les coéquipiers de Salem al-Dawsari ont achevé ce lundi leur stage à Austin par une séance à huis clos axée sur la tactique et la condition physique. Le groupe s’est ensuite envolé vers Miami, dernière escale avant son entrée en lice dans le tournoi.

À lire aussi : Quand le monde a retenu son souffle… Comment le « Maradona saoudien » a-t-il failli remporter le titre de but du siècle ?

Le groupe H, l’un des plus relevés de la compétition, comprend, outre l’Arabie saoudite, l’Uruguay, l’Espagne et le Cap-Vert. La lutte pour les deux tickets qualificatifs s’annonce donc extrêmement difficile et soumet d’emblée les « Verts » à un test exigeant concentration et discipline.

Les coéquipiers de Salem al-Dawsari abordent cette rencontre avec de grandes ambitions, déterminés à lancer leur tournoi sur une note positive grâce à un moral au beau fixe et au soutien remarquable de leurs supporters présents en nombre aux États-Unis. Tout le monde sportif arabe retient son souffle en attendant les débuts des « Verts » dans l’un des groupes les plus relevés de la compétition.

La rencontre s’annonce dans une ambiance de fête, amplifiée par l’afflux grandissant de supporters saoudiens dans les tribunes de Miami, un soutien psychologique précieux pour défier une sélection uruguayenne au palmarès prestigieux.