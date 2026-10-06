Lundi soir, la France était menée 1-0 à la 60e minute de son duel contre la Belgique lorsque le sélectionneur Zinedine Zidane a décidé : il était temps de faire entrer Michael Olise. Après l’égalisation qui a suivi, signée Désiré Doué, la superstar de 24 ans du FC Bayern a inscrit deux buts et délivré une passe décisive en l’espace de dix minutes, et la France s’est finalement imposée 4-1.

Olise a ainsi établi plusieurs performances de référence. Il est désormais le premier joueur de l’histoire à avoir enregistré dix passes décisives pour l’équipe de France sur une année civile. Il est aussi le premier joueur à avoir été directement impliqué sur au moins un but lors de chacune de ses quatre premières rencontres sous les ordres d’un nouveau sélectionneur. Au total, Olise a été impliqué sur six des sept buts inscrits jusqu’ici sous Zidane. Après 29 sélections avec la France, il totalise onze buts et douze passes décisives.

Lors de cette trêve internationale, l’Équipe tricolore a signé deux victoires contre la Belgique, une contre la Turquie ainsi qu’un match nul face à l’Italie. La sélection de Zidane domine ainsi tranquillement son groupe de Ligue des nations.

Quelles sont les chances de Michael Olise pour le Ballon d’Or ?

Quand Michael Olise a terminé son récital contre la Belgique, les spectateurs du Stade de France ont scandé avec ferveur : « Olise Ballon d’Or ! Olise Ballon d’Or ! » Interrogé à ce sujet lors de l’interview télévisée qui a suivi, Olise a souri avant de répondre : « Je n’ai rien à dire à ce sujet. » Le sélectionneur Zidane n’a pas non plus voulu s’exprimer concrètement sur la demande des supporters. « Ce qu’il fait est tout simplement exceptionnel », s’est contenté de dire Zidane.

Prochains matchs FCA Bundesliga 09:30 FCB

Le Ballon d’Or sera décerné le 26 octobre au Palladium Theatre de Londres. Les favoris sont le champion du monde espagnol Lamine Yamal, du FC Barcelone, et le buteur anglais Harry Kane, du FC Bayern. Olise ne se voit attribuer qu’un statut d’outsider. D’ailleurs, ses prestations actuellement remarquables, y compris son récital contre la Belgique, ne jouent aucun rôle dans l’attribution du Ballon d’Or cette année, la période d’évaluation ayant pris fin avec la finale de la Coupe du monde.

Olise va désormais retrouver le FC Bayern, avec lequel il se déplacera samedi prochain sur la pelouse du FC Augsbourg en Bundesliga. Ses performances pour le club munichois depuis le début de la saison ont été tout aussi spectaculaires que celles réalisées en sélection. Lors de ses sept premiers matches officiels, il a inscrit huit buts et délivré quatre passes décisives.