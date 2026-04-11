Les supporters de l'Ajax sont massivement surpris par la performance d'un joueur et estiment qu'il ne doit « plus jamais être aligné d'entrée »

Les supporters de l'Ajax ont été surpris par la prestation d'Oscar Gloukh face à Heracles samedi soir. L'Israélien a su séduire les supporters amstellodamois par son jeu.

Après le départ de John Heitinga, l’Israélien était tombé dans l’oubli au sein de l’effectif ajacide, mais samedi, il a enfin pu débuter sous les ordres d’Óscar García.

À Almelo, l’Ajax a rapidement ouvert le score (0-1) : Mika Godts a conclu une action bien construite alors que Remko Pasveer sortait inopportunément de ses cages. Une minute plus tard, Steven Berghuis doublait la mise (0-2).

Sur les réseaux sociaux, c’est toutefois Gloukh qui fait le plus parler de lui. « Gloukh joue bien, peu de courses avec le ballon, beaucoup de passes en profondeur et toujours de retour au bon moment. Peut-être qu’il a trouvé la bonne formule », peut-on lire.

« Je ne l’ai pas encore vu dribbler une seule fois, mais le message est passé », ajoute un autre sur X.

« Ne retirez plus jamais Gloukh du onze de départ, c’est génial d’avoir un joueur qui ose jouer le ballon vers l’avant et qui peut dribbler un adversaire, ce qui crée de l’espace devant », ajoute un dernier supporter.