Les supporters de l’Ajax sont furieux et demandent le départ d’un de leurs propres joueurs, le qualifiant de « saboteur »

L'Ajax a regagné les vestiaires avec une avance de 1-0 face au FC Groningen en demi-finale des barrages pour une place en coupe d'Europe. Les Amstellodamois ont dominé la première période, et Davy Klaassen a logiquement ouvert le score. Mais chez les supporters, c'est surtout Wout Weghorst qui fait parler : l'attaquant a manqué plusieurs occasions nettes. L’avant-centre a manqué plusieurs occasions en or et essuie les critiques de ses propres supporters.

L’équipe de García a peut-être livré l’une de ses meilleures mi-temps depuis plusieurs semaines : les Ajacides ont mieux combiné leur jeu qu’face au FC Utrecht et au sc Heerenveen, se sont créés plusieurs occasions et ont même vu un but de Mika Godts, puis un autre de Weghorst, refusés pour hors-jeu. C’est finalement Klaassen qui a permis au score de refléter la domination amstellodamoise.

L’avant-centre a toutefois regagné les vestiaires avec un sentiment de frustration. À la 27^e minute, parfaitement lancé par Godts, il s’est présenté seul face au but, mais a trop attendu avant de tirer, offrant le temps à la défense de revenir et de bloquer sa frappe. Juste avant la mi-temps, il s’est à nouveau retrouvé seul face à Etienne Vaessen, mais son tir est venu heurter le gardien après une nouvelle offrande de Gaaei.

Sur ESPN aussi, sa performance est décortiquée. L’analyste Marciano Vink salue quelques bons choix en contre-attaque, mais reste peu impressionné : « Par moments, il a bien contrôlé le ballon en transition et s’est bien déplacé, mais ce genre de situations… C’est ton rôle. Dans la surface, il faut être plus rapide et convertir ce genre d’occasions. »

Vink souligne ensuite le rendement limité de Weghorst cette saison. « Il n'a marqué que huit buts, et voilà pourquoi. Il prend parfois trop de temps et manque d'ingéniosité dans ces situations. On sait que Vaessen sort rapidement et réduit l'angle de tir. Dans ce cas, il faut lobber le ballon par-dessus ou le frapper à mi-hauteur avec l'intérieur du pied. »

Sur le forum Ajax Showtime, la tension est palpable : « Weghorst est un véritable saboteur », lance un supporter. Un autre enfonce le clou : « Laissez-le au vestiaire et qu’il quitte Amsterdam au plus vite, c’est un véritable boulet. »

D’autres internautes enfoncent le clou : « Il faut absolument le remplacer, là, c’est juste pas possible ! » ; « Arrêtez avec Weghorst, sérieusement, il est vraiment mauvais, c’est anormal » ; ou encore « Weghorst, c’est juste gênant ».

Un autre résume la frustration générale d’une formule désormais célèbre : « Évidemment, c’est encore Wout Wegkans. »

« Avec Kasper Dolberg, on aurait déjà mené 3-0 », assure un fan. « C’est exactement le genre de match pour Dolberg », estime un supporter ajacide, tandis qu’un certain Dirk conclut : « Fais entrer Dolberg et joue à onze. »