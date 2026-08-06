L’inquiétude grandit chez les supporters de l’Ajax au sujet de la recrue phare Marcos Leonardo. La grosse recrue, arrivée d’Al-Hilal pour un peu moins de vingt millions d’euros, a obtenu trois grosses occasions contre le Shelbourne FC, mais a chaque fois largement tiré à côté de près, donnant ainsi une impression particulièrement malheureuse aux supporters.

Leonardo a eu sa première occasion après avoir été lancé par Jorthy Mokio à la 65e minute, mais sa frappe en pivot a roulé largement à côté du but. Huit minutes plus tard, il a été parfaitement servi par le débutant Julian Brandt, avant de manquer de nouveau le cadre de près. Juste avant la fin aussi, Leonardo a eu la possibilité de porter à nouveau l’écart à trois buts, mais là encore, il n’a pas trouvé le chemin des filets.

Sur X, de nombreux supporters de l’Ajax ont été choqués par la manière dont Leonardo a gâché ces occasions. « Ce Leonardo, c’est vraiment un footballeur ? », se demande tout haut un fan. Un autre supporter écrit : « J’ai l’impression qu’ils ont vendu le frère de Leonardo à l’Ajax. Il est tellement brouillon ; ça ne peut quand même pas être le joueur à tant de millions ? »

D’autres réactions ne mâchent pas leurs mots non plus. « Ce Leonardo ne sait vraiment rien faire du tout », conclut un spectateur, tandis qu’un autre supporter affirme : « J’ai déjà vu Leonardo manquer au moins six occasions à cent pour cent en deux matches officiels. Ça ressemble déjà à un mauvais achat. » Un autre réagit de manière encore plus dure : « Vingt millions pour Leonardo, mais il n’est même pas capable de tirer. »

Le fait que Leonardo ait plusieurs fois largement tiré à côté de près inquiète particulièrement les supporters. « Je crois qu’il a encore ses boîtes à chaussures aux pieds, qu’est-ce que c’est mauvais », peut-on lire, tandis qu’un fan plaisante en disant que l’Ajax a peut-être acheté « une réplique de Leonardo ». Un autre supporter est tout aussi destructeur : « Si tu me dis que c’est la première saison que Leonardo joue au football, je te crois tout de suite. Pour l’instant, il ne sait vraiment rien faire du tout. »

Sur X, certains supporters estiment toutefois que l’attaquant mérite plus de temps. « Donnez un peu de crédit à Leonardo, il doit encore grandir dans l’équipe », écrit un fan, tandis qu’un autre souligne qu’un des ballons lui a été transmis de manière gênante et à moitié derrière lui. Un supporter essaie lui aussi de rester patient : « Je veux continuer à défendre Leonardo, mais allez… à un moment, il doit commencer à marquer. »

Dans les réactions sur Ajax Showtime aussi, la stupeur domine face au manque de réalisme. « Leonardo manque clairement de rythme, mais il n’a touché aucun ballon franchement du gauche. Comment c’est possible ? », se demande un fan, tandis qu’un autre supporter écrit : « À chaque frappe, il touche complètement mal le ballon. » Un troisième s’en tient à une blague douloureuse : « Il y a encore une garantie sur ce Leonardo ? »