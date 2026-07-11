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BerghuisAjax TV
Bart DHanis

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Les supporters de l’Ajax se sont déchaînés contre Steven Berghuis après une action pour le moins surprenante lors de la rencontre face à Larnaca

Ajax

Steven Berghuis a fait parler de lui. Vendredi soir, lors du match amical contre l'AEK Larnaca (1-0), l'attaquant de l'Ajax a commis une faute ignoble, qui a même choqué le commentateur de la chaîne du club de l'Ajax.

Vendredi soir, l’Ajax n’a eu aucun mal à venir à bout de l’équipe chypriote de Larnaca. Les Amstellodamois ont manqué une multitude d’occasions, ce qui explique qu’ils ne se soient imposés « que » 1-0.

Le seul but de la rencontre a été inscrit à la 84^e minute par le remplaçant Abdellah Ouazzane, dont la frappe depuis un angle fermé a surpris le gardien et lui a valu le statut de héros du match.

Après la rencontre, c’est toutefois Berghuis qui a fait le plus parler de lui sur Internet. Le capitaine a en effet largement dépassé les bornes en première mi-temps avec un tacle violent.

On le voit perdre le ballon à la limite de la surface adverse, puis effectuer un tacle à retardement particulièrement appuyé. « Aah, Berghuis. Fais gaffe, mec ! », s’exclame le commentateur d’Ajax TV.

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Sur X, la séquence a déjà été visionnée 100 000 fois ; un supporter amstellodamois parle d’un « vrai fou », un autre « a honte pour lui », tandis qu’un troisième le qualifie d’« idiot fini ».



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