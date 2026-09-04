Les supporters de l’Ajax s’inquiètent de l’absence de Mokio sur la liste d’inscription pour la Ligue Conférence : voici ce qu’il en est

Jorthy Mokio n’apparaît pas sur le site de l’UEFA où a été publiée la liste des joueurs de l’Ajax pour la phase de ligue de la Conference League. Le milieu de terrain figurait initialement sur la liste A, mais serait en réalité un joueur destiné à la liste B, comme cela est devenu clair vendredi.

Un joueur né avant une certaine date et lié à un club depuis au moins deux ans peut être inscrit sur la liste B. Dans de nombreux cas, les jeunes joueurs sont placés sur la liste de réserve afin de libérer de la place pour d’éventuels nouveaux joueurs sur la liste A.

Né le 29 février 2008 à Genk, Mokio ne figure pas encore sur la liste B, mais l’Ajax peut encore l’y inscrire dans les semaines à venir.

Le milieu de terrain belge est lié au club d’Amsterdam depuis la mi-2024, et ne peut être déplacé de la liste A vers la liste B que cet été, étant donné qu’il totalise désormais deux ans d’activité à l’Ajax.

La liste B est principalement destinée aux joueurs issus du centre de formation. Y figurent des joueurs nés en 2005 ou après et liés à un club depuis au moins deux ans. L’Ajax peut soumettre la liste B un jour avant le déplacement sur le terrain du Hajduk Split, le 15 octobre, match d’ouverture de la Conference League. L’UEFA autorise les clubs à ajouter un nombre illimité de joueurs à la liste B.

La liste A peut contenir un maximum de 25 joueurs. Elle pouvait être soumise à l’UEFA jusqu’au mercredi 2 septembre à 23 h 59. Cette liste doit comporter au minimum huit « locally trained players », des joueurs ayant été sous contrat avec l’Ajax pendant au moins trois saisons entre leur 15e et leur 21e anniversaire.

Les recrues Thilo Kehrer, Viktor Tsygankov, Diego Pugno et Simon Adingra figurent sur la liste A. Ces joueurs sont donc qualifiés pour les matches de l’Ajax en Conference League.

Liste des joueurs de l’Ajax pour la phase de ligue de la Conference League (les joueurs avec un * figurent sur la liste B)

Gardiens : Marc-André ter Stegen, Joeri Heerkens, Maarten Paes, Paul Reverson*, Aymean El Hani*

Défense : Lucas Rosa, Anton Gaaei, Owen Wijndal, Caio Henrique, Youri Baas, Daley Blind, Jofre Torrents, Aaron Bouwman, Dies Janse, Abdoulaye Camara, Jinairo Johnson*, Luca Messori*

Milieu : Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Oscar Gloukh, Davy Klaassen, Jano Monserrate, Rayane Bounida, Mark Verkuijl, Mylo van der Lans, Tijn Peters, Damian van der Vaart, Avery Appiah, Mohamed Abdalla*, Abdellah Ouazane*

Attaque : Simon Adingra, Kasper Dolberg, Viktor Tsygankov, Oliver Edvardsen, Steven Berghuis, Marcos Leonardo, Diego Pugno, Emre Ünüvar, Pharell Nash, Tolu Arokodare.