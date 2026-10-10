Dusan Tadic a reçu un accueil chaleureux samedi lors de son retour à la Johan Cruijff ArenA. L’attaquant du NEC affronte samedi soir sa « femme ».

Lorsque les joueurs du NEC sont entrés sur la pelouse pour l’échauffement, la banderole a été déployée le long de la tribune latérale. On peut y lire : 'Once Our Captain, Always One Of Us.'

Tadic a eu droit à des chants et a applaudi les supporters en retour. Le Serbe a en outre pris un peu de temps pour poser en photo avec certains d’entre eux.

Tadic a encore confirmé vendredi ce qu’Ajax représente pour lui. « Si je marque pour le NEC contre l’Ajax, ce sera le but le plus sadique de ma carrière », a-t-il confié à NU.nl.

Il n’exclut absolument pas un retour à Amsterdam : « Ajax mon ex-femme ? Non, l’Ajax est toujours ma femme. Cette saison, c’était encore trop tôt, mais je reviendrai un jour à l’Ajax, comme entraîneur. »

Tadic est arrivé à l’Ajax à l’été 2018 en provenance de Southampton et allait devenir une icône à Amsterdam. Le Serbe, aujourd’hui âgé de 37 ans, a disputé 241 matches avec l’Ajax, pour 105 buts et 112 passes décisives.

Avec l’Ajax, Tadic a remporté trois fois le championnat des Pays-Bas, deux Coupes des Pays-Bas et un Johan Cruijff Schaal. Il a également terminé meilleur buteur d’Eredivisie lors de la saison 2018-2019 avec 28 buts et a atteint avec l’Ajax les demi-finales de la Ligue des champions lors de la saison 2018-2019.



