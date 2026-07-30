Oscar Gloukh essuie de très vives critiques de la part des supporters sur Ajax Showtime pendant la première période d’Ajax contre le FK Vojvodina. Selon de nombreux fans, le milieu de terrain joue de manière trop brouillonne, opte trop souvent pour la solution compliquée et ne fait une nouvelle fois pas forte impression dans l’équipe amstellodamoise.

L’Ajax a eu pratiquement le contrôle en permanence durant la première période et s’est créé de grosses occasions, notamment par l’intermédiaire de Kasper Dolberg, Davy Klaassen et Mika Godts. Godts a même trouvé la barre sur un joli lob, avant que Vojvodina ne frappe sur sa première grosse occasion par l’intermédiaire de Crnomarkovic sur corner : 0-1. L’avantage serbe n’a toutefois pas duré longtemps, puisque dans le temps additionnel de la première période, Klaassen a égalisé de la tête pour faire 1-1 après une déviation de la tête de Youri Regeer vers le second poteau. C’était aussi le score à la pause.

Le mécontentement règne chez les supporters de l’Ajax. Gloukh, surtout, est sévèrement pris à partie dans les réactions. « Gloukh ne percera vraiment pas à l’Ajax. Ça ne colle tout simplement pas », écrit un supporter sur Ajax Showtime, tandis qu’un autre affirme : « Vitesse d’exécution et intelligence de jeu : 0. »

Sa qualité de passe et son contrôle de balle sont également critiqués. « Les passes de Gloukh sont parfois vraiment choquantes », peut-on lire, tandis qu’un autre fan lui reproche une nouvelle fois de faire « ce dribble de trop ». Sa première prise de balle et ses choix avec le ballon sont eux aussi régulièrement pointés du doigt.

Une partie des supporters va même plus loin et plaide ouvertement pour un départ de l’Israélien. « Gloukh, il faut vraiment le vendre », écrit un fan, tandis que d’autres réagissent avec « Il faut se séparer de Gloukh ! », « Je ne suis pas fan de Gloukh, qu’on le mette en vente » et « Après ce soir, Oscar est tout devant dans la vitrine de Jordi avec un gros nœud autour de lui. »

Dolberg partage aussi cette mauvaise passe après avoir laissé filer plusieurs occasions. « Bon sang Dolberg, combien d’occasions te faut-il ? », se demande un supporter, tandis qu’un autre se montre cinglant : « Dolberg, c’est vraiment fini chez nous. »

En revanche, les réactions au sujet de Daley Blind sont presque exclusivement positives. Le vétéran est loué pour son placement et ses qualités à la relance : « Blind est vraiment très intelligent dans son placement » et « Quel soulagement dans la relance », écrivent deux supporters.

Rosa peut lui aussi compter sur beaucoup d’appréciation de la part du public. Sa qualité de passe et ses projections offensives sautent aux yeux, comme en témoignent des réactions telles que « Rosa distribue à chaque fois des putains de ballons tendus, top ! » et « Rosa a même trouvé son Dani Alves intérieur aujourd’hui. »

Pour Youri Regeer, l’ambiance est nettement moins positive. Le milieu de terrain est jugé invisible et ralentissant : « Regeer joue aussi, au fait ? » et « Il casse tout le rythme, offre peu de solutions dans la construction et joue toujours latéralement », résument deux réactions éloquentes.