Les supporters de l’Ajax prennent peur à cause de leur propre joueur : « Pas assez bon ! Qu’il s’en aille »

Oscar Gloukh est vivement pris pour cible par les supporters sur Ajax Showtime durant la première période d’Ajax face au FK Vojvodina. Selon de nombreux fans, le milieu de terrain joue de manière trop brouillonne, choisit trop souvent la solution la plus compliquée et ne livre une nouvelle fois pas une prestation convaincante dans l’équipe amstellodamoise.

L’Ajax a eu pratiquement le contrôle pendant toute la première période et s’est créé de grosses occasions, notamment par l’intermédiaire de Kasper Dolberg, Davy Klaassen et Mika Godts. Godts a même touché la barre sur un joli lob, avant que Vojvodina ne frappe sur sa première grosse occasion par l’intermédiaire de Crnomarkovic sur un corner : 0-1. L’avantage serbe n’a toutefois pas duré longtemps, puisque dans le temps additionnel de la première période, Klaassen a égalisé de la tête pour faire 1-1 après une déviation de la tête de Youri Regeer vers le deuxième poteau. C’était aussi le score à la pause.

Le mécontentement règne chez les supporters de l’Ajax. Gloukh, surtout, en prend pour son grade dans les réactions. « Gloukh n’y arrivera vraiment pas à l’Ajax. Ça ne colle tout simplement pas », écrit un supporter sur Ajax Showtime, tandis qu’un autre affirme : « Vitesse d’exécution et intelligence de jeu : 0. »

Sa qualité de passe et son contrôle de balle sont eux aussi critiqués. « Les passes de Gloukh sont parfois vraiment choquantes », peut-on lire, tandis qu’un autre fan lui reproche de faire encore « ce petit dribble de trop ». Sa première touche et ses choix balle au pied sont eux aussi régulièrement pointés du doigt.

Une partie des supporters va même plus loin et plaide ouvertement pour un départ de l’Israélien. « Gloukh, il faut vraiment le vendre », écrit un fan, tandis que d’autres réagissent avec « Il faut se séparer de Gloukh ! », « Je ne suis pas fan de Gloukh, qu’on le mette en vente » et « Après ce soir, Oscar est tout devant dans la vitrine de Jordi avec un gros nœud autour de lui. »

Dolberg partage lui aussi ce marasme après avoir laissé passer plusieurs occasions. « Bon sang Dolberg, combien d’occasions te faut-il ? », s’interroge un supporter, tandis qu’un autre juge sévèrement : « Dolberg, c’est vraiment fini chez nous. »

Concernant Daley Blind, les réactions sont en revanche presque exclusivement positives. Le vétéran est salué pour son placement et ses qualités dans la relance : « Blind est vraiment très intelligent dans son placement » et « Quel soulagement dans la construction », écrivent deux fans.

Rosa peut lui aussi compter sur beaucoup d’appréciation de la part des supporters. Sa qualité de passe et ses projections offensives retiennent l’attention, comme en témoignent des réactions telles que « Rosa distribue à chaque fois des putains de ballons tendus, top ! » et « Rosa a même trouvé son Dani Alves intérieur aujourd’hui. »

Pour Youri Regeer, l’ambiance est nettement moins positive. Le milieu est jugé invisible et ralentissant : « Regeer, il joue aussi ? » et « Il casse tout le rythme, offre peu de solutions dans la relance et joue toujours latéralement », résument deux réactions révélatrices.