Les supporters de l’Ajax pointent du doigt un seul homme, qu’ils estiment responsable du départ de Steur

Le transfert imminent de Sean Steur vers Newcastle United suscite de vives réactions chez les supporters de l’Ajax. Selon l’Algemeen Dagblad, le club amstellodamois percevrait, primes comprises, jusqu’à 27 millions d’euros pour le milieu de terrain de 18 ans. Sur Ajax Showtime, les fans commentent massivement l’information.

Si certains regrettent de voir partir un joueur formé au club, l’opinion dominante est que l’Ajax serait fou de refuser une telle somme. D’autant que Steur, dont le contrat expire mi-2028, refuse pour l’instant de le prolonger malgré des engagements antérieurs ; les fans jugent donc la position du club tout à fait raisonnable.

Plusieurs d’entre eux saluent l’ampleur de la somme : « 27 millions… c’est fou. Avec cet argent, on peut continuer à bâtir l’équipe et cela facilitera sans doute de futurs transferts de gros calibres. » Un autre réagit avec incrédulité : « 27 millions, c’est une belle somme pour Steur ! Ce transfert est bizarre. »

Plusieurs fans insistent : ces fonds doivent servir à renforcer immédiatement l’effectif. Un supporter aurait aimé voir Steur rester, mais reconnaît les avantages de l’opération. « D’un autre côté, si cela permet de conserver Godts et de renforcer l’effectif à des postes clés comme le 6 et le 9, on ne peut pas laisser passer cette occasion. Surtout quand on sait que Steur ne veut pas prolonger son contrat. »

Un autre supporter estime que l’Ajax n’a guère le choix : « Pour un club néerlandais, c’est bien sûr une somme impossible à refuser pour un jeune talent de 18 ans dont la prolongation de contrat n’aboutit pas. » Plusieurs supporters espèrent que le club réinvestira cet argent pour recruter un nouveau milieu défensif et un attaquant.

Dans le même temps, le choix personnel de Steur suscite de vives interrogations. « Steur va se faire dévorer tout cru en Premier League. Quel choix stupide ! », prévient un supporter. Un autre affirme que le jeune « n’a pas encore atteint sa maturité ». Certains prévoient même un échec en Angleterre : « On n’entendra plus jamais parler de lui ; il finira en Turquie ou en Grèce. »

Les supporters de l’Ajax fustigent le père de Steur

Les négociations contractuelles entre l’Ajax et Steur ont traîné en longueur ces derniers mois, sous l’influence, semble-t-il, de l’entourage du joueur, et notamment de son père. Les supporters pointent du doigt Steur senior.

Un supporter résume ainsi : « Pour l’instant, Steur se noie en Premier League. Il aurait dû d’abord s’imposer comme un joueur clé à l’Ajax avant de penser à partir. Son père a forcément son mot à dire. Quand l’argent passe avant les ambitions sportives de son fils… »

Un autre est encore plus cinglant, évoquant le « père Steur, ce loup avide d’argent », tandis qu’un troisième se réjouit surtout que l’Ajax soit, selon lui, « débarrassé de ces conneries avec le père Steur ».