Les supporters de l'Ajax ont réservé un accueil enthousiaste à Daley Blind lors de son retour dans le onze de départ

Dès son retour dans le onze de départ de l’Ajax, Daley Blind a immédiatement impressionné les supporters. Le défenseur expérimenté a débuté la rencontre contre l’Olympiakos, sa première titularisation depuis son retour à Amsterdam. Sur Ajax Showtime, les fans le saluent massivement pour sa prestation.

Associé à Aaron Bouwman en charnière centrale, il s’est surtout distingué par son sang-froid balle au pied. Ses passes, ses conseils à ses partenaires et son placement ont été salués, tandis qu’il a clairement imposé sa griffe dans la construction du jeu ajacide.

« Blind est tout simplement le meilleur, je ne m’y attendais pas », écrit un supporter sur Ajax Showtime. Un autre spectateur est encore plus catégorique : « Blind ! Ce gars-là joue avec une telle maîtrise ! Il contrôle vraiment tout. »

Plusieurs observateurs estiment que sa maturité sera décisive pour le collectif.

Quelques observateurs s’interrogent toutefois sur sa vitesse et s’interrogent sur son efficacité lorsque l’Ajax évoluera avec de grands espaces dans son dos. « La lenteur de Blind pourrait vite devenir un problème », prévient l’un d’eux.

Au bout d’une heure de jeu, Blind a cédé sa place à Ahmetcan Kaplan. Si l’ancien international est donc plébiscité, plusieurs de ses coéquipiers essuient au contraire des critiques acerbes.

« Berghuis n’en est vraiment plus capable », « Gloukh n’est pas à la hauteur. Sur tous les plans » et « Dolberg est vraiment un mollasson » ou encore « Wijndal est un bon à rien » : les critiques sont cinglantes.

Mika Godts, avec Blind, fait figure d’exception positive. Considéré comme l’attaquant le plus dangereux de l’Ajax, il « se démarque parfois nettement du lot », selon un supporter, qui ajoute : « Il ne faut même pas imaginer qu’ils vendent Godts. »