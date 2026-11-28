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Les supporters de l’Ajax ne sont pas les seuls à avoir dérapé samedi : des incidents ont aussi eu lieu à Rotterdam. De nouvelles images montrent notamment des supporters scander « Hamas, Hamas, les Juifs au gaz ».

Des milliers de supporters de Feyenoord et de l’Ajax étaient présents cet après-midi, respectivement à Rotterdam et à Amsterdam, pour encourager leurs joueurs avant le Klassieker de dimanche après-midi.

L’ambiance était bonne à Varkenoord comme à De Toekomst. Les supporters dansaient, sautaient et allumaient des fumigènes pour motiver autant que possible les joueurs avant la 202e édition du Klassieker.

Plus tôt dans la journée, il était déjà apparu que tous les supporters de l’Ajax ne s’étaient pas bien comportés. Sur l’une des banderoles, on pouvait lire « bloody Sunday », sous une image de la silhouette de Rotterdam et de plusieurs bombardiers. Une référence au bombardement de Rotterdam du 14 mai 1940.

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Il apparaît désormais que des incidents ont également eu lieu à Varkenoord. Des supporters, parmi lesquels des enfants, scandent « Hamas, Hamas, les Juifs au gaz » lorsque les joueurs de Feyenoord s’approchent d’eux après l’entraînement.

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L’un des adultes prend les choses en main pour que tout se déroule de la manière la plus organisée et ordonnée possible. « Tout le monde sur cette putain de ligne, personne n’avance, putain ! »

Les joueurs sont alors encouragés et répondent par des applaudissements. Quelqu’un crie ensuite : « On va choper ces putains de Juifs ! » Ce dernier mot est répété plusieurs fois par d’autres personnes présentes, avant que l’« organisateur » ne rappelle : « Derrière cette putain de ligne ! »