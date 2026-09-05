Alors qu’Ajax - PSV est très équilibré en première période, les supporters amstellodamois sont loin d’être satisfaits. C’est surtout Oscar Gloukh qui suscite beaucoup d’irritation chez les fans d’Ajax.

L’Israélien a de nouveau été titularisé au poste d’ailier gauche dans ce choc, mais il donne jusqu’ici une impression assez malheureuse. Ses tirs ont été contrés et, défensivement aussi, Gloukh laisse à désirer.

La frustration a atteint son paroxysme lorsque Gloukh a décidé, à la 27e minute, de laisser filer Sergiño Dest, son adversaire direct. Guus Til s’est ainsi retrouvé en bonne position devant le but, même si sa tentative a finalement fini largement au-dessus.

« Là, Gloukh abandonne tout simplement et fait signe à ses coéquipiers : “Oui, je ne peux plus revenir. C’est à vous de régler ça” », constate également le commentateur d’ESPN Vincent Schildkamp. « Gloukh n’a tout simplement pas les poumons pour suivre Dest toute la soirée. »

Le fait que Gloukh ne semble visiblement pas pouvoir suivre sur le plan physique n’intéresse pas les supporters de l’Ajax. « Sortez Gloukh maintenant », peut-on lire régulièrement. « C’est vraiment scandaleux », peut-on aussi entendre. « Gloukh est l’un des pires joueurs que j’ai vus à l’Ajax. »

L’appel à faire entrer Abdellah Ouazane, le talent de dix-sept ans qui a laissé une excellente impression ces dernières semaines, retentit massivement. « Pourquoi Ouazane ne joue-t-il pas ? C’est quand même cinq fois le joueur qu’est Gloukh », écrit quelqu’un. « Que Gloukh file très vite sous la douche et qu’Ouazane entre », lance un autre.