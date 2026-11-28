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Plus qu’une nuit avant la 202e édition du Klassieker. Samedi, les supporters de Feyenoord et de l’Ajax ont, comme le veut la tradition, bruyamment encouragé leurs joueurs à la veille du match.

À Rotterdam, où se jouera le Klassieker dimanche, des milliers de supporters étaient présents à Varkenoord. Chants et fumigènes à l’appui, ils ont bruyamment soutenu l’équipe en difficulté de Giovanni van Bronckhorst. Vers la fin de l’entraînement, les supporters et les joueurs sont aussi allés à la rencontre les uns des autres.

Pour Feyenoord, le Klassieker représente bien plus qu’un simple derby, surtout cette année. Sa dernière victoire remonte au 17 octobre. Les trois rencontres suivantes se sont soldées par des nuls, avant quatre défaites consécutives.

Feyenoord compte actuellement trois points de retard sur l’Ajax et une défaite face à son grand rival pourrait s’avérer fatale en fin de saison. À l’inverse, une victoire lui permettrait de rejoindre le club de la capitale au classement et de retrouver confiance.

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À De Toekomst aussi, les supporters les plus fervents se sont fait entendre. L’effectif de Míchel Sánchez a effectué une séance légère tandis que, derrière lui, les supporters sautaient dans les tribunes Bobby Haarms.

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La bonne ambiance au sein du groupe est manifeste. Tolu Arokodare, notamment, serre son entraîneur dans ses bras, et l’Espagnol savoure le moment avec un large sourire.

Le point le plus choquant a été une banderole faisant référence à la guerre. On pouvait y lire « bloody Sunday », sous une image représentant la silhouette de Rotterdam et plusieurs bombardiers. Il s’agit d’une référence au bombardement de Rotterdam du 14 mai 1940. Il est apparu plus tard que des supporters de Feyenoord s’étaient eux aussi mal comportés.

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L’Ajax a remporté sept de ses huit derniers matchs. En milieu de semaine, le club s’est imposé avec autorité face au FC Thoune. Grâce notamment à des buts exceptionnels de Rayane Bounida et de l’ancien joueur de Feyenoord Steven Berghuis, il a gagné 4-0.

Retrouvez ici la composition probable de Feyenoord. Celle de l’Ajax est à retrouver ici .