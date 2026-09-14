Les supporters de l’Ajax impitoyables après une énorme bourde : « Cet homme n’a pas d’avenir au club »

Joeri Heerkens a de nouveau commis une grosse erreur lundi soir avec le Jong Ajax. Le gardien a eu l’air particulièrement malheureux sur le but d’ouverture du Jong FC Utrecht et essuie un flot de critiques sur les réseaux sociaux.

Après douze minutes, Wessel Kooy a repris de la tête un coup franc en direction du but amstellodamois. Heerkens semblait pouvoir capter le ballon sans difficulté, mais l’a finalement laissé lui glisser des mains et l’a vu franchir la ligne : 1-0.





La nouvelle erreur de Heerkens, qui avait déjà commis une erreur le mois dernier, a suscité énormément de réactions chez les supporters de l’Ajax. « Encore une bourde. Et il continue d’être aligné », peut-on lire sur X, tandis qu’un autre supporter tire une conclusion cinglante : « Je ne vois pas là un futur gardien de l’Ajax 1. »

Sur Ajax Showtime aussi, les réactions sont impitoyables. « Il vaudrait mieux renvoyer Heerkens. Il n’a rien et ne deviendra rien », écrit un supporter, tandis qu’un autre se demande : « Combien de fois pourra-t-il encore faire des bourdes ? » Un autre fan est tout aussi clair : « Pourquoi ce type est-il encore titulaire, au juste ? »

Le mécontentement est renforcé par le fait que Heerkens avait déjà commis plusieurs erreurs grossières plus tôt cette saison. Début août, avec le Jong Ajax contre le FC Dordrecht, il s’était complètement troué sur une frappe de Martin Vetkal, seulement six jours après avoir vu une passe en retrait de Youri Baas finir dans son propre but via lui-même avec l’équipe première contre le FC Volendam.

L’Ajax a arraché le gardien de 20 ans au Sparta Prague avec de grandes attentes, pour un montant pouvant atteindre 3,5 millions d’euros. « Onana faisait aussi des erreurs avec les jeunes, mais chez lui, on voyait vraiment la qualité. Chez Heerkens, je ne la vois tout simplement pas », résume l’une des réactions éloquentes sur Ajax Showtime.







