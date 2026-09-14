Joeri Heerkens a de nouveau commis une grosse erreur lundi soir avec le Jong Ajax. Le gardien s’est montré particulièrement malheureux sur le but d’ouverture du Jong FC Utrecht et essuie un flot de critiques sur les réseaux sociaux. Pour ne rien arranger, Heerkens a aussi écopé d’un carton rouge maladroit dans la phase finale, et le Jong Ajax s’est incliné sur le score sans appel de 6-1.

Après douze minutes, Wessel Kooy a repris de la tête un coup franc en direction du but amstellodamois. Heerkens semblait pouvoir capter facilement cette tentative, mais il a finalement laissé le ballon lui glisser des mains et l’a vu franchir la ligne : 1-0.





La nouvelle erreur de Heerkens, qui avait déjà commis une erreur le mois dernier, a provoqué énormément de réactions chez les supporters de l’Ajax. « Encore une bourde. Et il continue d’être titularisé », peut-on lire sur X, tandis qu’un autre supporter tire une conclusion douloureuse : « Je ne vois pas ici un futur gardien de l’Ajax 1. »

Sur Ajax Showtime aussi, les réactions sont impitoyables. « Ils feraient mieux de renvoyer Heerkens. Il ne vaut rien et ne vaudra rien », écrit un supporter, tandis qu’un autre s’interroge : « Combien de fois peut-il encore faire des bourdes ? » Un autre fan est tout aussi clair : « Pourquoi ce gars est-il encore titulaire, au juste ? »

Le mécontentement est renforcé par le fait que Heerkens avait déjà commis plusieurs erreurs flagrantes plus tôt cette saison. Début août, il s’était complètement trompé sur un tir de Martin Vetkal avec le Jong Ajax contre le FC Dordrecht, seulement six jours après avoir vu une passe en retrait de Youri Baas finir dans son propre but via lui-même avec l’équipe première contre le FC Volendam.

Le Jong Ajax largement battu ; Heerkens voit rouge

Même après la pause, le Jong Ajax est resté vulnérable, même si les Amstellodamois se sont montrés plus entreprenants offensivement. Jeshurun Simeon et Gerómino Spina ont eu des occasions de réduire l’écart, mais de l’autre côté, le Jong FC Utrecht a de nouveau frappé par l’intermédiaire de Björn Menzo, qui a battu Heerkens au premier poteau : 4-0.

Ensuite, Levi Acheampong a encore trouvé la barre et une tentative de Simeon a été sauvée sur la ligne, avant qu’Emmanuel Chigozie Owen n’aggrave encore l’écart avec son deuxième but de la soirée. Diego Pugno a sauvé l’honneur du Jong Ajax à cinq minutes du terme après un travail préparatoire de Jano Monserrate, mais les ennuis n’étaient pas terminés pour autant.

Heerkens a de nouveau commis une erreur flagrante en fin de match en tirant le ballon sur Massien Ghaddari, ce qui a amené le 6-1. Au plus profond du temps additionnel, le gardien a parachevé sa soirée catastrophique en touchant le ballon de la main en dehors de la surface de réparation et en écopant d’un rouge, si bien que le Jong Ajax a terminé le match à dix.







