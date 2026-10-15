Viktor Tsygankov essuie jeudi soir de vives critiques de la part des supporters de l’Ajax. L’ailier droit ukrainien ne convainc guère lors du match de Ligue Conférence face à Hajduk Split, que les Amstellodamois abordent à la pause avec un retard de 1-0. Sur Ajax Showtime et Voetbalzone, l’attaquant est vivement pris à partie et plusieurs supporters parlent déjà d’un mauvais recrutement.

En Croatie, l’Ajax est à la peine et ne parvient presque pas à se montrer dangereux. Tolu Arokodare s’est procuré une excellente occasion après huit minutes, mais a trop tardé. À la 37e minute, tout a basculé lorsque Jofre Torrents a perdu le ballon, que Davy Klaassen n’a pas pu intervenir et qu’Abdulia Sanyang a donné l’avantage à l’équipe locale d’une frappe puissante et rasante : 1-0.

Rien ne fonctionne à l’Ajax. Tsygankov, surtout, concentre les critiques des supporters, qui se demandent ce que l’Ukrainien apporte réellement à l’équipe de Míchel Sánchez. « Tsygankov est, à mes yeux, un mauvais recrutement de plus. C’est vraiment un joueur qui n’a absolument pas le niveau pour l’Ajax. Et oui, je le vois déjà », écrit Rob sur Ajax Showtime. Grouster arrive à une conclusion similaire : « Je n’hésite pas à ranger Tsygankov dans la catégorie des mauvais recrutements. »

D’autres visiteurs d’Ajax Showtime ont eux aussi déjà leur avis sur l’ailier droit. « Bounida n’est peut-être pas un ailier droit selon Míchel, mais faire pire que Tsygankov paraît presque impossible », estime l’un d’eux. Un autre réclame également un changement sur le côté droit : « On parle de Leonardo toute la journée, mais euh… Tsygankov ? Autant mettre Ouazane, ou même Edvardsen, à droite. Franchement, quelle déception ! »

Rob va plus loin encore et compare l’attaquant à un ancien joueur de l’Ajax : « Il me fait penser à une mauvaise version de Rommedahl. »

Sur Voetbalzone, la prestation de Tsygankov suscite au moins autant d’incompréhension. « Mais où sont-ils allés chercher cet ailier droit ? On dirait que c’est la première fois qu’il met les pieds sur un terrain de football », soupire JackCharlton. Un autre se montre tout aussi cinglant : « Tsygankov n’a pas le niveau pour l’Ajax, si ? Un cheval de course encore brut ! »

La déception est telle que certains supporters commencent même à regretter Steven Berghuis, absent en Croatie en raison de problèmes physiques. « Quand je vois jouer Tsygankov, Berghuis me manque presque », écrit quelqu’un sur VZ.