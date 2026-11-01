Les supporters de l’Ajax donnent un 4 à un homme après le match face à l’AZ : « On en a vraiment marre de lui ! »

Après le match contre l’AZ, les supporters de l’Ajax s’en prennent à un joueur : Oscar Gloukh. Entré après quarante minutes de jeu à la place de Julian Brandt, blessé, l’Israélien n’a pas réussi à convaincre.

Gloukh a déjà disputé onze matches de VriendenLoterij Eredivisie cette saison, inscrivant un but et délivrant quatre passes décisives. Contre l’AZ, il n’avait pas réglé la mire.

Alors que l’Ajax disposait de davantage d’espaces en fin de match, le milieu de terrain a eu l’occasion de faire le break. Un tir contré à la 85e minute a particulièrement agacé son coéquipier Steven Berghuis, qui aurait aimé recevoir le ballon.

Les supporters de l’Ajax n’ont pas non plus apprécié cette action. « Gloukh, franchement, y a-t-il déjà eu un plus grand égoïste sous le maillot de l’Ajax ? Ce n’est pas possible ! Donne le ballon à Berghuis et ça fait 2-0 », a écrit Larry, supporter de l’Ajax, sur X.

« Ce Gloukh, hein, ça ne va vraiment pas le faire… Quel abruti égoïste avec des œillères… », écrit Indocied. Rob, lui aussi, « en a complètement assez » de Gloukh.

Sur Ajax Showtime, les internautes peuvent noter les joueurs de l’Ajax. Après le match contre l’AZ, Marc ter Stegen a obtenu la meilleure note. Le gardien a reçu un 7,5, légèrement devant Sofyan Amrabat (7,3) et Lucas Rosa (7,2).

Gloukh a reçu la plus mauvaise note. Les utilisateurs d’AS lui ont attribué un 4 pour son match contre l’AZ.