Les supporters de l’Ajax chantent pour qu’un joueur en vue intègre l’équipe des Pays-Bas : « Je ne sais pas si cela suffira »

L’Ajax a signé jeudi soir une victoire convaincante en Ligue Conférence face au FC Midtjylland (1-6), avec notamment un but d’Owen Wijndal. Le latéral gauche, également auteur de la passe décisive sur le but du 1-4, traverse une bonne période. Après son but, les supporters de l’Ajax présents ont chanté pour réclamer sa sélection en équipe des Pays-Bas.

« Wijndal en équipe des Pays-Bas, oh oh oh ! », ont-ils scandé après le but du 1-3 inscrit par le latéral gauche face aux Danois réduits à dix. Le défenseur joue désormais presque toujours en raison de la blessure de Caio Henrique, même si le Brésilien est presque remis.

Ces dernières années, Wijndal a souvent été critiqué par les supporters de l’Ajax, qui ont cette fois chanté pour réclamer sa sélection en équipe des Pays-Bas, peut-être avec une pointe de cynisme. L’entraîneur Míchel Sánchez ne sait pas si le sélectionneur Xavi Hernández le convoquera. « Ce n’est pas mon travail », sourit l’Espagnol.

« Je suis extrêmement heureux de mes joueurs et je les défendrai jusqu’à la mort. J’ai un effectif très jeune, avec énormément de talent. Je suis convaincu que nous avons un groupe capable de faire de grandes choses cette année. Owen fait tout pour se faire remarquer. »

Prochains matchs TWE Eredivisie 08:30 AJX

« Je ne sais pas si cela suffira. Mais il joue très bien et je suis très content de tous mes joueurs. Représenter son pays est un rêve pour chaque footballeur. Ce sera aussi le cas pour Youri Baas, Aaron Bouwman, Dies Janse, Jorthy Mokio… »

« Ce sont de jeunes joueurs qui ont pour objectif d’intégrer la sélection nationale. J’espère que l’un de nos joueurs néerlandais pourra rejoindre l’équipe des Pays-Bas à terme. Ce serait formidable, car cela voudrait dire que les choses se passent très bien ici », a déclaré Míchel.

Âgé de 26 ans et sous contrat jusqu’à la mi-2027, Wijndal compte déjà onze sélections avec l’équipe des Pays-Bas. Après ses débuts en octobre 2020 contre le Mexique, il était également un élément apprécié de la sélection néerlandaise au premier semestre 2021. Le natif de Zaandam a ensuite disparu des radars.