Les supporters de Feyenoord se sentent profondément trahis par leur propre joueur vedette

Anis Hadj Moussa est vivement pris pour cible par les supporters de Feyenoord à la mi-temps de Feyenoord - ADO La Haye. Feyenoord accuse de manière surprenante un retard de 0-1 à la pause et c’est surtout la prestation de l’ailier droit algérien qui suscite beaucoup de frustration sur FR12.

Mario Been se montre lui aussi critique envers Hadj Moussa sur ESPN. « Il se cache souvent, ne suit pas son adversaire et perd beaucoup de ballons », estime le consultant. « On attend plus de lui. C’est à lui de donner forme au jeu de Feyenoord, notamment sur le côté. »

Been voit surtout un problème dans le positionnement de Hadj Moussa. « Il repique trop vite dans l’axe, ce qui bouche les espaces », affirme l’ancien entraîneur. Selon Been, l’ailier réduit ainsi les espaces à un moment où Feyenoord a justement besoin de largeur face au bloc compact de l’ADO.

L’ADO a pris l’avantage après douze minutes après qu’Oussama Targhalline a perdu le ballon de manière malheureuse. Rottier a ensuite trouvé Ian Thomas, dont la frappe a été déviée par Tsuyoshi Watanabe, prenant le gardien Justin Ernst à contre-pied. Feyenoord a ensuite eu plus de 70 % de possession, mais est à peine parvenu à ouvrir la défense de La Haye.

Hadj Moussa se retrouve clairement au centre des critiques des supporters. L’attaquant a très peu réussi à déborder son vis-à-vis en première période et a régulièrement perdu le ballon. « Moussa a vraiment tout raté », écrit un supporter, tandis qu’un autre lance, de manière brève mais percutante : « Sortez Hadj Moussa. »

La supposée valeur de transfert de l’attaquant de 24 ans est elle aussi évoquée avec cynisme. « Feyenoord veut 35 millions pour Moussa, 35 euros serait plus réaliste », peut-on lire sur FR12. Un autre supporter estime même que le latéral droit Givairo Read crée davantage de danger : « Read est plus dangereux offensivement que Moussa. »

Read lui-même n’échappe toutefois pas totalement aux critiques. Un supporter qualifie le latéral droit de « surcoté » et s’interroge sur les montants élevés évoqués autour de son nom. En revanche, sa contribution offensive est justement utilisée pour souligner la prestation décevante de Hadj Moussa : « Read réalise plus d’actions dans la surface de réparation que Moussa. Qu’ils échangent de poste. »