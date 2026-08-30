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FeyADOESPN
Jeroen van Poppel

Traduit par

Les supporters de Feyenoord se sentent profondément trahis par leur propre joueur vedette

Feyenoord vs ADO La Haye
Feyenoord
ADO La Haye
Eredivisie

Anis Hadj Moussa est vivement pris pour cible par les supporters de Feyenoord à la mi-temps de Feyenoord - ADO La Haye. Feyenoord accuse de manière surprenante un retard de 0-1 à la pause et c’est surtout la prestation de l’ailier droit algérien qui suscite beaucoup de frustration sur FR12.

Mario Been se montre lui aussi critique envers Hadj Moussa sur ESPN. « Il se cache souvent, ne suit pas son adversaire et perd beaucoup de ballons », estime le consultant. « On attend plus de lui. C’est à lui de donner forme au jeu de Feyenoord, notamment sur le côté. »

Been voit surtout un problème dans le positionnement de Hadj Moussa. « Il repique trop vite dans l’axe, ce qui bouche les espaces », affirme l’ancien entraîneur. Selon Been, l’ailier réduit ainsi les espaces à un moment où Feyenoord a justement besoin de largeur face au bloc compact de l’ADO.

L’ADO a pris l’avantage après douze minutes après qu’Oussama Targhalline a perdu le ballon de manière malheureuse. Rottier a ensuite trouvé Ian Thomas, dont la frappe a été déviée par Tsuyoshi Watanabe, prenant le gardien Justin Ernst à contre-pied. Feyenoord a ensuite eu plus de 70 % de possession, mais est à peine parvenu à ouvrir la défense de La Haye.

Hadj Moussa se retrouve clairement au centre des critiques des supporters. L’attaquant a très peu réussi à déborder son vis-à-vis en première période et a régulièrement perdu le ballon. « Moussa a vraiment tout raté », écrit un supporter, tandis qu’un autre lance, de manière brève mais percutante : « Sortez Hadj Moussa. »

La supposée valeur de transfert de l’attaquant de 24 ans est elle aussi évoquée avec cynisme. « Feyenoord veut 35 millions pour Moussa, 35 euros serait plus réaliste », peut-on lire sur FR12. Un autre supporter estime même que le latéral droit Givairo Read crée davantage de danger : « Read est plus dangereux offensivement que Moussa. »

Read lui-même n’échappe toutefois pas totalement aux critiques. Un supporter qualifie le latéral droit de « surcoté » et s’interroge sur les montants élevés évoqués autour de son nom. En revanche, sa contribution offensive est justement utilisée pour souligner la prestation décevante de Hadj Moussa : « Read réalise plus d’actions dans la surface de réparation que Moussa. Qu’ils échangent de poste. »

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