Les supporters de Feyenoord se font entendre après soixante minutes avec un chant extrêmement douloureux lors du derby de la ville

Après environ une heure, certains supporters de Feyenoord présents dans le parcage visiteurs pendant Sparta - Feyenoord se sont signalés de la pire des manières avec un chant choquant.

« Singing Marco Bakker, Marco Bakker is zat. Hij rijdt in de ArenA alle Joden plat », a-t-on entendu depuis le parcage visiteurs. Cela faisait référence au fatal accident de voiture sur le parking de la Johan Cruyff ArenA en octobre 1997.

Le chanteur d’opéra avait alors renversé une femme de 38 ans sous l’influence de l’alcool ; celle-ci avait succombé à ses blessures sur place.

Bakker a déclaré plus tard que sa voiture s’était emballée et qu’il avait ainsi provoqué l’accident. Une expertise technique a toutefois révélé qu’il n’y avait aucun problème avec le véhicule et que Bakker avait trop bu.

Alors que les supporters de Feyenoord s’étaient fait entendre de manière positive pendant la majeure partie du match et avaient poussé leur équipe vers la victoire, une partie du parcage visiteurs a chanté au sujet de cet incident tragique.

Dans ce derby de la ville, le capitaine Luciano Valente avait donné l’avantage à Feyenoord après un peu plus d’une demi-heure. Le club de Rotterdam s’est ensuite créé suffisamment d’occasions, mais n’est pas parvenu pendant longtemps à tuer définitivement le match.