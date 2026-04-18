Les supporters de Feyenoord savourent : le jeune prodige Grootfaam tacle l’Ajax sur les réseaux sociaux

Ilai Grootfaam, jeune talent du Feyenoord, a adressé samedi une petite pique à son ancien club, l’Ajax, sur les réseaux sociaux. Cette remarque intervient après la victoire convaincante des U17 du Feyenoord face à leurs homologues amstellodamois.

Les U17 du Feyenoord ont dominé leur déplacement chez l’Ajax, s’imposant 4-0. Les Rotterdamois ont immédiatement pris le contrôle après une rare incursion des Amstellodamois. À la 18^e minute, une perte de balle dans la relance locale a permis à Jerayno Schaken d’ouvrir le score avec sang-froid.

Les Rotterdamois, dominateurs, combinaient avec aisance et se créaient plusieurs occasions sans toutefois doubler la mise avant la pause. Les Ajacides disposaient bien d’opportunités pour égaliser, mais la défense et le gardien feyenoords tenaient bon.

Peu après la reprise, Schaken doublait la mise (0-2) et brisait définitivement le moral des locaux. Les Rotterdams maintenaient leur emprise et, à l’heure de jeu, l’attaquant signait un hat-trick en inscrivant le troisième but. Noah Bout clôturait le score d’une belle conclusion dans les derniers instants (0-4).

Après la rencontre, Grootfaam, passé de l’Ajax au Feyenoord l’été dernier, a publié sur Instagram une capture du compte rendu du match agrémentée d’un « wesh, wesh » provocateur.

D’origine arabe et popularisé dans l’argot français, « wesh » se traduit approximativement par « quoi » ou « comment ».

À noter que Grootfaam n’a pas pris part à cette rencontre. Le milieu offensif, considéré comme l’un des plus grands talents du club, est de plus en plus souvent intégré à l’équipe première ; il s’est d’ailleurs illustré vendredi en inscrivant un but lors d’un match amical contre Excelsior, conclu sur le score de 1-1.

La nouvelle dévoilée par Grootfaam est accueillie avec enthousiasme par les supporters de Feyenoord. « Nous avons notre propre Noa Lang », s’exclame en riant un supporteur sur X.