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Les supporters de Feyenoord ont exprimé en masse leur colère contre Ziggo Sport mardi soir, juste avant le coup d’envoi du match de Ligue des champions face au FC Porto. Les fans du club de Rotterdam avaient préparé une superbe animation dans les tribunes de De Kuip, mais, au grand agacement des téléspectateurs, la chaîne sportive a décidé de ne pas interrompre son avant-match.

Les supporters de Feyenoord avaient préparé une impressionnante animation pour cette confrontation européenne avec le grand club portugais. Dans les tribunes de De Kuip, on pouvait lire en lettres géantes : « Ils brillent là-bas comme des phares au loin ».

Ces paroles sont tirées de la chanson Mijn Feyenoord. Les supporters ont ainsi créé une belle ambiance avant la rencontre avec le FC Porto.

Sur Ziggo Sport, Wytse van der Goot, Kees van Wonderen, Noa Vahle et Khalid Boulahrouz assuraient pendant ce temps l’avant-match. Tous les quatre ont continué à parler pendant que l’animation se déployait dans les tribunes.

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La chaîne sportive s’est aussitôt attiré une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. De nombreux supporters auraient préféré que Ziggo Sport suspende temporairement ses analyses pour permettre aux téléspectateurs de profiter de l’ambiance de De Kuip.

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Noa Vahle et Khalid Boulahrouz sont particulièrement visés sur X. « Noa Vahle et Khalid Bouhlarouz qui parlent par-dessus l’animation des supporters, c’est vraiment incroyablement mauvais », écrit un supporter.

« Ils ne pourraient pas se taire, chez Ziggo, pendant leurs émissions d’avant-match ? », demande un autre téléspectateur. « Comment peut-on gâcher ça ? », peut-on également lire sur le réseau social.

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Un autre téléspectateur s’adresse directement à Ziggo Sport pour demander une autre option audio. Ce supporter aimerait pouvoir entendre uniquement le son du stade, sans les propos « stupides » des personnes à l’antenne de la chaîne sportive.

Feyenoord espère, de son côté, prendre sa revanche face au FC Porto après la douloureuse défaite 2-3 contre Excelsior samedi dernier. L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst a procédé à plusieurs changements dans son équipe pour cette rencontre européenne.

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Florian Kastenmeier a ainsi été préféré à Tjark Ernst dans les buts, tandis que Shaqueel van Persie occupe la pointe de l’attaque. Anis Hadj Moussa est également présent, après que Van Bronckhorst a annoncé lundi que l’attaquant serait rétabli à temps pour affronter Porto.