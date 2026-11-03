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FeyIntZiggo Sport
Jeroen van Poppel
Traduit par

Les supporters de Feyenoord furieux après la diffusion de nouvelles images du premier but de l’Inter

Feyenoord vs Inter
Feyenoord
Inter
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Tjark Ernst essuie de vives critiques de la part des supporters de Feyenoord mardi soir. Le gardien a encaissé un but de Yann Bisseck à la huitième minute du match de Ligue des champions face à l’Internazionale, plaçant rapidement les Rotterdamois en difficulté, menés 0-1. De nouvelles images filmées depuis les tribunes déclenchent ensuite une nouvelle vague de critiques à l’encontre du portier allemand.

Sur une vidéo tournée par un supporter depuis le premier niveau de De Kuip, on voit, en surplomb, le placement d’Ernst au moment de la frappe de Bisseck. Le gardien se trouve étonnamment près de son premier poteau, alors que le défenseur de l’Inter frappe d’environ vingt mètres. Le côté opposé du but est ainsi complètement ouvert, et Ernst semble n’avoir aucune chance d’arrêter le tir, qui finit au fond des filets.

Sur X, le placement d’Ernst est immédiatement remis en question. « Pourquoi notre gardien couvre-t-il le premier poteau au moment de la frappe ? », demande un supporter en commentant la vidéo. Un autre fan de Feyenoord réagit, incrédule : « Ernst couvre le petit côté sur une frappe de vingt mètres. »

Les critiques visant le gardien ne se limitent pas aux images tournées depuis le stade. « Si tu ne vois pas qu’Ernst est mal placé, c’est que tu n’y connais pas grand-chose », écrit un autre spectateur sur X. Ronald Braam se montre lui aussi critique envers l’Allemand : « Tu pourrais aussi, pour une fois, capter un deuxième ballon. »

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Chez les supporters de Feyenoord, la confiance envers Ernst semble désormais particulièrement fragile. « Cet Ernst est peu à peu en train de devenir une catastrophe pour Feyenoord », estime un supporter, tandis qu’un autre décrit le gardien comme un « facteur d’instabilité » qui ne fait pas de bien à l’équipe. Les critiques dépassent donc sa seule prestation sur le but d’ouverture de Bisseck.

Certains supporters suggèrent même que l’entraîneur Giovanni van Bronckhorst doit procéder à un changement dans les buts. « Qui vient avec moi chercher Wellenreuther ? », demande Bianca Bodde au sujet de l’ancien gardien de Feyenoord, vendu l’été dernier au VfL Wolfsburg.

Tout le monde ne juge pas justifiées les nombreuses critiques visant Ernst. Un supporter estime ainsi que les attaques personnelles du Legioen entament la confiance du gardien, tandis qu’un autre s’agace de cette recherche permanente d’un bouc émissaire. En outre, Feyenoord ne fait guère meilleure impression collectivement : les supporters déplorent la lenteur du jeu, le manque d’audace et les espaces laissés aux Italiens.

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