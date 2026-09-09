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Jeroen van Poppel

Traduit par

Les supporters de Feyenoord en ont plus que marre de leur propre joueur après la correction reçue au Camp Nou

FC Barcelone vs Feyenoord
FC Barcelone
Feyenoord
Ligue des Champions

Feyenoord a entamé sa saison de Ligue des champions par une défaite 5-1, mercredi soir. En déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, le gardien Tjark Ernst a été la cible de nombreuses critiques après la rencontre de la part des supporters, qui ont jugé très sévèrement sa prestation au Camp Nou sur FR12.

Ernst a encaissé quatre buts et, même si chaque réalisation ne pouvait pas forcément lui être personnellement lourdement reprochée, beaucoup de supporters en ont complètement assez du gardien allemand. « Ce gardien n’a pas encore arrêté un seul ballon qui me fasse me dire : voilà, là il nous aide », lâche l’un d’eux, de manière cinglante, tandis qu’un autre écrit : « Chaque tir cadré est un but. C’est quoi cette parodie de gardien ? »

Feyenoord a recruté Ernst l’été dernier pour remplacer Timon Wellenreuther, mais l’Allemand ne convainc absolument pas lors de ses premiers mois. « Ernst, encore une fois ce n’est pas une erreur de ta part, mais quand est-ce que tu vas enfin arrêter un ballon difficile ? », se demande un supporter, tandis qu’un autre réagit avec cynisme : « Ernst sait-il déjà qu’il a le droit d’utiliser ses mains ? »

Tout le monde ne suit toutefois pas les critiques sévères visant Ernst. « Les gens qui remettent encore ça sur le dos d’Ernst : qu’est-ce qu’il peut y faire ? Watanabe est encore tout simplement en train de dormir », peut-on lire en guise de contrepoint sur le forum de Feyenoord au sujet du 3-0 de Raphinha. L’attaquant de Barcelone s’est alors simplement défait du marquage de Watanabe.

« Watanabe est tout simplement impliqué sur deux buts encaissés. Il joue vraiment un match particulièrement mauvais », dit une réaction, tandis qu’une autre personne conclut : « Watanabe se fait complètement balader dans ce match. »

Face à toutes ces critiques, certains supporters de Feyenoord ont au contraire reçu beaucoup d’éloges. Luciano Valente a impressionné par son calme ballon au pied et surtout par sa qualité de passe, notamment avec une ouverture tranchante dans une phase offensive sur laquelle Nacho Ferri a ensuite cru marquer. « Valente joue ridiculement bien. Match presque sans faute », écrit un supporter, tandis qu’un autre affirme, court mais percutant : « Valente vaut vraiment de l’or. »

Gjivai Zechiël peut lui aussi compter sur beaucoup d’appréciation. Le milieu de terrain a joué sans grand respect pour Barcelone, a régulièrement cherché la voie de l’avant et a vu, en première période, une frappe terminer dans le petit filet extérieur. « Quel patron, ce Zechiël », peut-on lire, tandis qu’un autre fan est impressionné par son attitude : « Magnifique de voir Zechiël jouer sans la moindre retenue. »

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