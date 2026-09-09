Feyenoord a entamé sa saison de Ligue des champions par une défaite 5-1, mercredi soir. En déplacement sur la pelouse du FC Barcelone, le gardien Tjark Ernst a été la cible de nombreuses critiques après la rencontre de la part des supporters, qui ont jugé très sévèrement sa prestation au Camp Nou sur FR12.

Ernst a encaissé quatre buts et, même si chaque réalisation ne pouvait pas forcément lui être personnellement lourdement reprochée, beaucoup de supporters en ont complètement assez du gardien allemand. « Ce gardien n’a pas encore arrêté un seul ballon qui me fasse me dire : voilà, là il nous aide », lâche l’un d’eux, de manière cinglante, tandis qu’un autre écrit : « Chaque tir cadré est un but. C’est quoi cette parodie de gardien ? »

Feyenoord a recruté Ernst l’été dernier pour remplacer Timon Wellenreuther, mais l’Allemand ne convainc absolument pas lors de ses premiers mois. « Ernst, encore une fois ce n’est pas une erreur de ta part, mais quand est-ce que tu vas enfin arrêter un ballon difficile ? », se demande un supporter, tandis qu’un autre réagit avec cynisme : « Ernst sait-il déjà qu’il a le droit d’utiliser ses mains ? »

Tout le monde ne suit toutefois pas les critiques sévères visant Ernst. « Les gens qui remettent encore ça sur le dos d’Ernst : qu’est-ce qu’il peut y faire ? Watanabe est encore tout simplement en train de dormir », peut-on lire en guise de contrepoint sur le forum de Feyenoord au sujet du 3-0 de Raphinha. L’attaquant de Barcelone s’est alors simplement défait du marquage de Watanabe.

« Watanabe est tout simplement impliqué sur deux buts encaissés. Il joue vraiment un match particulièrement mauvais », dit une réaction, tandis qu’une autre personne conclut : « Watanabe se fait complètement balader dans ce match. »

Face à toutes ces critiques, certains supporters de Feyenoord ont au contraire reçu beaucoup d’éloges. Luciano Valente a impressionné par son calme ballon au pied et surtout par sa qualité de passe, notamment avec une ouverture tranchante dans une phase offensive sur laquelle Nacho Ferri a ensuite cru marquer. « Valente joue ridiculement bien. Match presque sans faute », écrit un supporter, tandis qu’un autre affirme, court mais percutant : « Valente vaut vraiment de l’or. »

Gjivai Zechiël peut lui aussi compter sur beaucoup d’appréciation. Le milieu de terrain a joué sans grand respect pour Barcelone, a régulièrement cherché la voie de l’avant et a vu, en première période, une frappe terminer dans le petit filet extérieur. « Quel patron, ce Zechiël », peut-on lire, tandis qu’un autre fan est impressionné par son attitude : « Magnifique de voir Zechiël jouer sans la moindre retenue. »