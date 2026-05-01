Bonne nouvelle pour Shaqueel van Persie : l’attaquant de 19 ans du Feyenoord a repris l’entraînement, a annoncé le club rotterdamois vendredi.

Le club a publié sur ses réseaux une photo du joueur à l’entraînement, accompagnée de la légende : « Bienvenue sur le terrain, Shaqueel. »

Les réactions enthousiastes affluent : « Génial, allez mon gars ! », « J’espère le voir rejouer bientôt », ou encore « Ça fait du bien ».

Le jeune attaquant s’était blessé au genou fin janvier, lors de la rencontre sur la pelouse du Real Betis en Ligue Europa. Sorti sur civière, il avait suscité l’inquiétude d’une rupture des ligaments croisés.

Finalement, les examens ont écarté toute lésion grave et une intervention chirurgicale.

Le club, actuellement deuxième du classement de l’Eredivisie, avait déjà laissé entendre qu’il était « réaliste de penser qu’il pourrait encore disputer des minutes cette saison ». Feyenoord doit encore disputer trois matchs : contre Fortuna Sittard (dimanche prochain), face à l’AZ (le 10 mai) et contre le PEC Zwolle (le 17 mai).

Les Rotterdamois visent la deuxième place synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions, et comptent pour l’instant trois points d’avance sur le troisième, le NEC.

Juste avant sa blessure, l’attaquant avait brillé face au Sparta Rotterdam en inscrivant deux beaux buts, dont une retourné acrobatique. Une performance individuelle qui n’avait toutefois pas empêché Feyenoord de s’incliner 3-4 in extremis.