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La relation entre Wesley Fofana et les supporters de Chelsea semble avoir atteint un point de non-retour. Le défenseur a été pris pour cible par ses propres supporters vendredi, face à Nottingham Forest. À la City Ground, le Français a essuyé des huées incessantes et des chants « tu n'es pas le bienvenu ici » après la publication d'une interview très controversée.

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Fofana pris pour cible par les supporters en déplacement

L'ambiance est devenue hostile pour Fofana lors du match de Premier League de Chelsea à Nottingham Forest, vendredi soir. Chaque touche de balle du joueur de 25 ans a provoqué des manifestations de mécontentement audibles parmi les supporters de Chelsea en déplacement, qui ont exprimé leur frustration tout au long de sa présence sur le terrain.

Cet accueil hostile fait suite à la publication d'un entretien non autorisé de deux heures avec le youtubeur français Zach Nani, qui a provoqué une vive polémique autour du club de Stamford Bridge. Les supporters ont été particulièrement indignés par les passages où le défenseur semblait prendre à la légère de récents échecs, révélant un fossé entre le joueur et les supporters présents au stade.

La polémique tient au moment choisi et au contenu de l'interview, que le club de l'ouest de Londres n'avait pas autorisée. Dans cet entretien, Fofana aurait semblé plaisanter au sujet de son tir au but manqué lors de la défaite face à Liverpool aux tirs au but en Carabao Cup le mois dernier. Compte tenu de l'importance de la compétition, la légèreté de ses propos est mal passée auprès de supporters déjà éprouvés par une série de résultats difficiles.

Fofana est conspué par les supporters de son propre club à la suite de ces révélations, la frustration suscitée par son comportement en dehors du terrain ayant éclaté pendant le match dans le Nottinghamshire.

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Réaction de l'entraîneur et difficultés défensives

Avant le match, l'entraîneur de Chelsea Xabi Alonso a tenté de minimiser les tensions internes, confirmant que le défenseur central français regrettait ses actes. Le technicien espagnol a indiqué que le joueur s'était excusé et assuré que « cela ne se reproduira pas », mais ces paroles n'ont guère apaisé les supporters dans les tribunes.

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La prestation de Fofana sur le terrain n'a fait qu'accroître la tension, tant sa soirée a été difficile. Après l'ouverture du score rapide de Forest par Igor Jesus d'une superbe volée, la situation a encore empiré pour Fofana lorsqu'il a concédé un penalty pour une faute sur Liam Delap. Morgan Gibbs-White l'a transformé pour doubler l'avantage de l'équipe à domicile.

Fofana a finalement été remplacé par Levi Colwill à la 56e minute, quelques instants après qu'Emmanuel Emegha a redonné une lueur d'espoir à Chelsea. Mais le mal était déjà fait et Gibbs-White a finalement assuré une victoire 3-2 aux locaux.

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Confidences personnelles et santé mentale

Au cours de cette interview controversée, Fofana a parlé franchement de ses difficultés depuis son arrivée à Londres, reconnaissant qu'il en était arrivé à être « plus malheureux qu'heureux » dans le football avant de parvenir à se rétablir physiquement et mentalement. Le défenseur a également tenté de justifier sa décision de tirer lors de la séance face à Liverpool, expliquant qu'il s'était senti obligé de prendre ses responsabilités en tant que l'un des joueurs expérimentés présents sur le terrain à ce moment-là.

Le youtubeur Zach Nani a depuis défendu le joueur, affirmant que Fofana n'était « clairement » pas heureux lors de leur entretien et qu'il avait reconnu devoir améliorer ses performances individuelles pour aider l'équipe.

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Le défenseur, arrivé de Leicester City en 2022 pour 75 millions de livres sterling, fait actuellement partie des joueurs les mieux rémunérés du club. Sa place dans une défense qui a encaissé plus de 20 buts en 11 matches est pourtant vivement remise en question. Cette nouvelle défaite confirme une tendance inquiétante pour l'équipe d'Alonso, qui a désormais perdu trois de ses quatre derniers matches, dont une lourde défaite 4-1 à domicile contre Leeds United.