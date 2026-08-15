Les supporters de Chelsea s'en prennent à leur star à cause du Real Madrid et de City

L'Argentin Enzo Fernández a été la cible de sifflets d'une partie des supporters de Chelsea, lors du match amical face à la Real Sociedad, ce samedi, remporté par les Blues sur le score de (3-1) au stade de "Stamford Bridge", dans l'ultime rencontre de préparation de l'équipe avant le début de la nouvelle saison.

Fernández est entré en jeu à la 64e minute à la place de Reece James, qui lui a remis le brassard de capitaine avant de quitter la pelouse.

Mais l'entrée du milieu de terrain argentin a été accueillie par des sifflets d'une partie des supporters, selon la chaîne "RMC" française, bien qu'il s'agisse de sa première apparition avec Chelsea depuis son retour de la Coupe du monde, dont l'Argentine a perdu la finale face à l'Espagne (1-0).

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À l'inverse, un autre groupe de supporters de Chelsea a tenu à accueillir Fernández et à l'applaudir à son entrée, avant que l'intensité des sifflets ne diminue progressivement au fil du match.

Selon la chaîne "Sky Sports", la réaction des supporters s'est finalement transformée en chant "Oh, Enzo Fernández".

Cet accueil négatif réservé à Fernández s'inscrit dans un contexte de colère chez certains supporters de Chelsea, qui reprochent au joueur son désir de quitter le club cet été, en particulier après l'échec de l'équipe à se qualifier pour la Ligue des champions.

Fernández avait suscité la polémique un peu plus tôt cet été, après avoir évoqué son envie de jouer un jour pour le Real Madrid, des déclarations qui ont conduit à son exclusion de l'équipe lors de deux matchs.

Ces derniers jours, Manchester City s'est intéressé à Fernández, dans l'éventualité d'un départ de Rodri vers le Barça, tandis que son ancien entraîneur à Chelsea, Enzo Maresca, figure parmi les plus grands admirateurs de ses qualités.