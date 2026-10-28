Les supporters d’un club d’Eredivisie réclament à grands cris le départ de l’entraîneur : « Dégage ! »

Les supporters de Telstar sont mécontents de l’entraîneur Henk Brugge. Les fans du club de Velsen-Zuid n’ont pas apprécié le jeu de leur équipe en Coupe des Pays-Bas Eurojackpot.

Mardi soir, Telstar a été éliminé de la coupe nationale. À domicile, le club s’est incliné 0-2 face aux visiteurs venus d’Almere.

En VriendenLoterij Eredivisie non plus, les choses ne tournent pas vraiment en faveur de Telstar. Le club a récolté six points en dix matches et occupe la seizième place, avec autant de points que l’ADO Den Haag, dix-septième.

Lors du match entre Telstar et Almere City, on a clairement entendu les supporters locaux scander « Henkie, casse-toi ! ». Brugge entraîne les Lions blancs depuis cet été.

Interrogé par ESPN, l’ancien entraîneur adjoint du SC Heerenveen a réagi calmement à ces chants. « Ça me touche. Les supporters sont sous le coup de l’émotion, mais je dois encaisser ça. Je laisse passer et j’en parle aux joueurs dans le vestiaire. »

« Il faut tourner la page et se concentrer à nouveau sur dimanche », a-t-il conclu. Dimanche prochain, Telstar recevra le FC Utrecht, dirigé par Anthony Correia, ancien entraîneur de Telstar.