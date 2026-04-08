Les supporters d’Al-Akhdoud préparent une ovation spéciale pour le capitaine d’Al-Nassr, la star portugaise Cristiano Ronaldo, à l’occasion de la rencontre programmée entre les deux formations dans le cadre de la 28ᵉ journée du championnat saoudien Roshen.

Dans le cadre de la 28^e journée du championnat, le leader Al-Nassr se rendra samedi prochain au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran pour affronter l’équipe locale.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », les fans locaux ont prévu de scander le nom de l’attaquant star dès la septième minute, un clin d’œil à son célèbre numéro 7 et à son impact planétaire.

Selon le quotidien, cette initiative vise à saluer la contribution sportive de la star portugaise et à souligner l’affection particulière qu’il porte à l’Arabie saoudite.

Avec 23 réalisations au compteur, l’attaquant occupe actuellement la troisième place du classement des buteurs du championnat, à trois longueurs de l’Anglais Ivan Toney et du Mexicain Julián Quiñones, respectivement vedettes d’Al-Ahli et d’Al-Qadsia. Cette initiative populaire s’inscrit dans une série de gestes symboliques qui illustrent l’admiration croissante du public saoudien pour le quintuple Ballon d’Or. Depuis son arrivée en janvier dernier, « CR7 » a en effet contribué à élever la visibilité de la Saudi Pro League sur la scène internationale, attirant les regards de nombreux observateurs et partenaires économiques. Au-delà des statistiques pures, sa présence sur le terrain est perçue comme un gage de sérieux et de compétitivité pour l’ensemble du championnat, et ce genre d’hommage en est la preuve tangible. Pour le club d’Al-Akhdoud, modeste formation basée à Najran mais soutenue par une communauté passionnée, l’occasion est idéale pour marquer les esprits et renforcer le lien affectif avec l’icône portugaise. En offrant ce moment de reconnaissance, les supporters entendent également motiver leurs propres joueurs, qui auront à cœur de briller face à un adversaire de renom. La rencontre promet donc d’être riche en émotions, tant sur le plan sportif qu’humain.