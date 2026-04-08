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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Les supporters d’Al-Akhdoud ont réservé une surprise de taille à Cristiano Ronaldo lors de la rencontre opposant leur équipe à Al-Nassr. Alors que l’icône portugaise s’attendait à un accueil hostile, comme cela arrive souvent lorsqu’il foule une pelouse étrangère, il a été témoin d’un geste aussi rare qu’apprécié : une ovation debout, accompagnée de chants louant ses exploits. Ce tribut inattendu, capté par les caméras et immédiatement relayé sur les réseaux sociaux, a créé une atmosphère électrique dans l’enceinte et rappelé, le temps d’une soirée, que le respect transcende parfois la rivalité sportive. Pour les observateurs, cet hommage spontané témoigne de l’admiration que suscite encore le quintuple Ballon d’Or auprès d’un public qui, habituellement, se fait remarquer par sa ferveur défensive

C. Ronaldo
Al Akhdoud vs Al Nasr FC
Al Akhdoud
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

La star portugaise sera l’attraction principale du prochain match, un rendez-vous déjà présenté comme exceptionnel par les observateurs. Alors que les regards se tournent vers lui, le joueur, dont la réputation dépasse les frontières de son pays, aura l’occasion de démontrer une nouvelle fois son talent sur la pelouse. Les supporters, impatients de voir leur idole en action, s’attendent à un spectacle à la hauteur de sa réputation. L’événement, qui s’inscrit dans le calendrier de la compétition comme un moment incontournable, promet de mobiliser les foules et de faire grimper la température dans les tribunes. Pour les amateurs de statistiques, cette rencontre représente également l’opportunité de voir le joueur enrichir son palmarès déjà impressionnant. Ses dribbles, sa vision du jeu et sa capacité à marquer dans les moments clés en font un atout majeur pour son équipe. Les entraîneurs adverses, conscients du danger qu’il représente, élaborent déjà des stratégies pour le contenir, mais

Les supporters d’Al-Akhdoud préparent une ovation spéciale pour le capitaine d’Al-Nassr, la star portugaise Cristiano Ronaldo, à l’occasion de la rencontre programmée entre les deux formations dans le cadre de la 28ᵉ journée du championnat saoudien Roshen.

Dans le cadre de la 28^e journée du championnat, le leader Al-Nassr se rendra samedi prochain au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran pour affronter l’équipe locale.

Selon le quotidien saoudien « Okaz », les fans locaux ont prévu de scander le nom de l’attaquant star dès la septième minute, un clin d’œil à son célèbre numéro 7 et à son impact planétaire.

Selon le quotidien, cette initiative vise à saluer la contribution sportive de la star portugaise et à souligner l’affection particulière qu’il porte à l’Arabie saoudite.

Avec 23 réalisations au compteur, l’attaquant occupe actuellement la troisième place du classement des buteurs du championnat, à trois longueurs de l’Anglais Ivan Toney et du Mexicain Julián Quiñones, respectivement vedettes d’Al-Ahli et d’Al-Qadsia. Cette initiative populaire s’inscrit dans une série de gestes symboliques qui illustrent l’admiration croissante du public saoudien pour le quintuple Ballon d’Or. Depuis son arrivée en janvier dernier, « CR7 » a en effet contribué à élever la visibilité de la Saudi Pro League sur la scène internationale, attirant les regards de nombreux observateurs et partenaires économiques. Au-delà des statistiques pures, sa présence sur le terrain est perçue comme un gage de sérieux et de compétitivité pour l’ensemble du championnat, et ce genre d’hommage en est la preuve tangible. Pour le club d’Al-Akhdoud, modeste formation basée à Najran mais soutenue par une communauté passionnée, l’occasion est idéale pour marquer les esprits et renforcer le lien affectif avec l’icône portugaise. En offrant ce moment de reconnaissance, les supporters entendent également motiver leurs propres joueurs, qui auront à cœur de briller face à un adversaire de renom. La rencontre promet donc d’être riche en émotions, tant sur le plan sportif qu’humain.

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