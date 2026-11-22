Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

L’Allsvenskan suédoise approche de son dénouement, comme l’a montré dimanche le choc entre le prétendant au titre IK Sirius et Djurgårdens IF. À deux journées de la fin, Sirius devait gagner pour maintenir la pression sur son rival pour le titre, Hammarby IF. Fait étonnant, les supporters de Djurgårdens ont largement soutenu Sirius. Cela tient à l’immense rivalité entre Djurgårdens et Hammarby, deux clubs de la même ville qui partagent un stade.

Djurgårdens occupe actuellement la troisième place de l’Allsvenskan. Si le titre est hors de portée, l’équipe de Stockholm lutte encore pour une qualification européenne. En Suède, les trois premiers obtiennent un billet pour l’Europe.

BK Häcken étant son principal concurrent pour cette troisième place, les deux équipes comptant 52 points, une victoire aurait donc particulièrement bien servi Djurgårdens. Kristian Lien a rapidement eu l’occasion d’ouvrir le score, mais le Norvégien a tiré largement à côté.

Son raté, potentiellement très coûteux, n’a pourtant suscité aucune colère dans le parcage visiteur. Au contraire : les supporters ont célébré le tir manqué de Lien comme si le ballon avait fini au fond des filets.

Publicité Publicité

Juste avant la pause, Sirius a pris l’avantage 1-0 grâce à un but de Matthias Nartey, joueur de 22 ans originaire de Leeuwarden, qui a quitté le SC Cambuur à la mi-2025 pour tenter l’aventure en Scandinavie.

Related Topics

Le but de Nartey a été célébré par les supporters de Sirius, fous de joie, mais aussi par ceux de Djurgårdens, installés derrière le but dans lequel il avait marqué.

Le score n’a plus évolué en seconde période et Sirius a donc signé une victoire qui pourrait s’avérer cruciale dans la course au titre. Ce club relativement modeste d’Uppsala n’a jamais été champion, mais il pourrait le devenir la semaine prochaine.

Publicité

Rien n’est toutefois encore joué. Après 29 des 30 journées, Sirius compte 61 points et une différence de buts de +24. Hammarby a trois points de moins, mais aussi un match en moins et une bien meilleure différence de buts, de +37.

Sirius, qui se déplacera chez l’IFK Göteborg dimanche prochain pour la dernière journée, semble donc devoir espérer que Hammarby perde des points lors de l’un de ses deux derniers matches. Hammarby recevra Göteborg lundi soir, avant de se rendre dimanche chez Västerås SK, une équipe du haut de tableau.