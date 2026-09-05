Kjell Scherpen est vivement critiqué en Angleterre après la défaite 0-2 d’Ipswich Town contre Liverpool. Le gardien de 26 ans n’est pas exempt de tout reproche sur les deux buts d’Alexander Isak et se fait sévèrement attaquer aussi bien par la BBC que par les supporters du promu.

La BBC attribue à Scherpen la note de 4, ce qui en fait l’un de ses juges les plus sévères. Le diffuseur britannique se montre surtout critique à l’égard de son intervention sur le but d’ouverture, tout en relevant que le portier de 26 ans s’est ensuite quelque peu repris avec quelques arrêts intéressants.

Le compte de fans Tractor Boys Talk n’épargne pas non plus Scherpen et lui donne un 4,5. « Il a réalisé quelques arrêts corrects, mais sur les deux buts, son travail de gardien a été très faible », juge le compte, avant de critiquer surtout sa tentative hésitante sur le 0-1 et son placement sur le deuxième but.

Sur le but d’ouverture, tout a déjà mal tourné après quelques minutes. Cody Gakpo a servi Isak après une belle action, avant que le Suédois ne frappe puissamment ; Scherpen a encore touché le ballon, mais n’a pas réussi à empêcher le tir de finir dans ses filets et a vu Liverpool prendre l’avantage.

Peu après, Scherpen a de nouveau semblé malheureux. Gakpo a lancé Isak de l’extérieur du pied, avant que l’attaquant n’élimine son adversaire et ne glisse le ballon sous le Néerlandais, très avancé hors de son but : en moins de dix minutes, Ipswich était mené 0-2.

Sur X, les réactions ont ensuite été très virulentes. Un supporter écrit : « J’ai défendu Scherpen quand tout le monde doutait de lui, mais hier, c’était terrible. Je pense que cela ne tardera pas avant que Walton soit dans les buts. » Un autre fan en rajoute une couche : « Scherpen s’est réveillé aujourd’hui et a choisi d’être inutile. »

Son intervention sur les buts est également disséquée par les supporters. « Ce ballon ne doit pas rentrer. Ce n’est pas facile de tomber vite au sol quand on mesure 2,06 mètres, mais Scherpen était déjà dessus », peut-on lire, tandis qu’un autre suiveur d’Ipswich affirme : « Il a commis deux grosses erreurs, les deux parce qu’il n’est pas descendu assez vite. Avec sa taille, cela reste une inquiétude. »

Tractor Boys Talk va un pas plus loin et estime que la doublure Christian Walton doit avoir sa chance dans les buts lors du prochain match. Walton était encore le gardien numéro un d’Ipswich la saison passée. « Dehors Scherpen », peut-on entendre.

Pourtant, tout le monde n’est pas prêt à condamner Scherpen immédiatement. Avant la pause, le gardien a empêché Liverpool de creuser davantage l’écart grâce à des arrêts sur des tentatives de Dominik Szoboszlai, et un fan appelle à la patience : « Il n’a pas été formidable, mais nous devons continuer à le soutenir. Il a aussi réalisé de bons arrêts. »