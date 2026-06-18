Les supporters anglais ont entonné en masse un chant strictement interdit visant le Premier ministre Keir Starmer

Mercredi soir, sous les yeux de 15 000 supporters anglais, l'Angleterre a affronté la Croatie (4-2) lors de son premier match de la phase de groupes de la Coupe du monde. Les fans présents au Texas n'ont toutefois pas respecté les règlements de la FIFA et risquent désormais des sanctions.

Les Three Lions ont deux fois pris les devants en première période grâce à Harry Kane, mais les Vatreni ont chaque fois répliqué.

Après la pause, Thomas Tuchel a modifié son dispositif et les Three Lions ont fini par prendre le large : Jude Bellingham puis Marcus Rashford ont fixé le score à 4-2.

Dans les tribunes, les supporters britanniques ont fait la fête, mais ils ont aussi enfreint une règle stricte : les chants à caractère politique sont interdits.

Cela n’a toutefois pas empêché les Britanniques de scander en masse « Keir Starmer (le Premier ministre d’Angleterre) is a wanker », soit, en substance, « Keir Starmer est un connard ».

Selon le code de conduite de la FIFA, il est interdit aux supporters d’afficher des banderoles, drapeaux, tracts ou vêtements à caractère « politique, insultant et/ou discriminatoire ».

Les spectateurs ne doivent pas non plus utiliser un langage injurieux ni entonner des slogans à caractère « politique, injurieux et/ou discriminatoire ». On ignore encore quelle sanction sera infligée aux supporters anglais.