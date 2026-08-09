Il est impossible de tirer des conclusions définitives du match amical contre le club hongrois du Ferencváros, remporté par le Real Madrid (2-1), mais après une semaine durant laquelle Rodri a refusé de signer au Real Madrid, la curiosité était grande de savoir comment l'entraîneur José Mourinho allait gérer le problème du milieu défensif dont souffre le club merengue depuis la retraite de l'Allemand Toni Kroos.

Après que le milieu de terrain de Manchester City a décliné l'offre, les proches du Real Madrid se sont empressés de diffuser un message selon lequel personne ne serait recruté pour ce poste et que Bernardo Silva assumerait parfois ces missions, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Ainsi, lorsque le joueur portugais a fait sa première apparition sous le maillot du Real Madrid et est entré sur la pelouse au début de la seconde période pour remplacer Camavinga et occuper le poste de double pivot aux côtés de Fede Valverde, tous les regards étaient tournés vers lui.

Ce changement n'a pas duré longtemps : à la 63e minute, Jorge Cestero est entré à la place de Bernardo Silva à ce poste, et Mourinho a décidé de déplacer le joueur portugais au poste de meneur de jeu (numéro 10) en raison de son manque de condition physique.

L'entraîneur a lui-même expliqué sa décision après le match : « Ce pauvre joueur profite psychologiquement du repos pendant les vacances. Et il est apparu dans une condition physique bien pire. Il a besoin de développer ses qualités. Mais Bernardo est un joueur formidable, il nous offre des options offensives depuis l'arrière s'il joue à un poste plus reculé, comme meneur de jeu ou attaquant. »

Il a ajouté : « Pendant le match, j'ai remarqué qu'il lui manquait un peu de puissance physique, alors je l'ai déplacé au poste d'attaquant de pointe. Et j'ai fait entrer Cestero pour apporter davantage de stabilité. Le poste d'attaquant de pointe est un autre poste que Bernardo sait bien occuper. C'est un joueur capable de tenir trois ou quatre postes. »

Il reste à voir si Mourinho tentera de nouveau l'expérience Bernardo Silva lors des prochains matchs amicaux comme alternative au milieu de terrain, un secteur actuellement occupé par Valverde, Tchouaméni et Camavinga, soit le même effectif que la saison passée, à moins d'un changement de plans en vue de conclure une transaction avant la fin de la période des transferts.