Manchester City est menacé par l'ouverture d'une nouvelle enquête concernant d'éventuelles infractions financières lors des saisons qui ont suivi l'année 2018.

Cette situation est survenue après l'apparition d'interrogations au sein de la Premier League quant à la persistance des effets des infractions dont le club a été reconnu coupable, selon ce qu'a rapporté le quotidien britannique « Independent ».

Une commission indépendante avait reconnu Manchester City coupable d'avoir commis 114 infractions aux règles financières, dans une affaire relative à la période allant de 2009 à 2018, tandis que le club clame son innocence et poursuit sa procédure d'appel contre la décision.

Pourquoi City fait-il face à une nouvelle enquête ?

Le problème réside dans le fait que la commission indépendante a révélé une surévaluation de la valeur des contrats de sponsoring du club grâce à des fonds versés par les propriétaires de manière non déclarée.

Cela a soulevé des interrogations parmi les dirigeants des clubs anglais sur la question de savoir si ces pratiques ont réellement cessé après 2018, d'autant plus que les revenus commerciaux de Manchester City sont restés à des niveaux élevés.

Certains dirigeants estiment que la persistance des mêmes relations entre le club et les sponsors liés à Abou Dhabi pourrait ouvrir la voie à de nouvelles accusations, s'il s'avérait que le financement non déclaré se poursuit et que les contrats de sponsoring ne sont pas évalués selon leur véritable valeur de marché.

Les succès de Guardiola remis en question

Ces interrogations gagnent en importance en raison des grandes réalisations accomplies par Manchester City après 2018 sous la direction de Pep Guardiola.

L'équipe a en effet été sacrée championne d'Angleterre à six reprises en sept saisons, dont quatre titres consécutifs, et a également réalisé le triplé national, puis le triplé historique lors de la saison 2022-2023, qui comprenait la victoire en Ligue des champions pour la première fois.

Certains dirigeants de clubs estiment que la période postérieure à 2018 n'a pas fait l'objet d'un examen suffisamment approfondi, mais l'ouverture d'une nouvelle enquête pourrait nécessiter des preuves supplémentaires, comme les courriels divulgués qui ont déclenché la première enquête.

L'enquête va-t-elle se transformer en moyen de pression ?

En revanche, des dirigeants mettent en garde contre le fait que l'ouverture d'une nouvelle enquête pourrait prolonger l'affaire de plusieurs années, tandis que d'autres préfèrent attendre le résultat de l'appel et les sanctions attendues, dont l'annonce est prévue au cours de ce mois de novembre.

Selon le rapport, certains dirigeants estiment que la menace d'une nouvelle enquête peut être utilisée comme moyen de pression lors des négociations sur les sanctions, de sorte que la ligue éviterait d'ouvrir un dossier supplémentaire en échange de l'acceptation par Manchester City de la sanction de l'affaire actuelle.

La sensibilité de la question s'accroît avec les possibilités d'une mise en vente du club, que ce soit sur décision de l'organisme indépendant de régulation du football ou de manière volontaire, car l'ouverture d'une nouvelle enquête pourrait rendre le club moins attractif pour les acheteurs potentiels en raison des risques de sanctions futures.

Pour l'heure, Manchester City continue de clamer son innocence, tandis que le milieu du football anglais attend le règlement de l'appel et la détermination des sanctions définitives.