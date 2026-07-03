Les statistiques se retournent contre l’Argentine à la veille de son match contre le outsider

Le stade Hard Rock de Miami, aux États-Unis, accueillera un match très attendu entre l'Argentine et le Cap-Vert, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour la première fois, la compétition est coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Argentine a validé son billet pour les 16^(es) de finale en terminant en tête du groupe J avec un parcours parfait : trois victoires en autant de matches contre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, preuve d’une ambition affirmée pour le titre.

De son côté, le Cap-Vert a créé la sensation en se qualifiant pour la première fois à ce stade de la compétition : deuxième du groupe 8 après trois matchs nuls contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, la sélection africaine signe un parcours historique.

Avant cette affiche très attendue, le site spécialisé « Huscore » a révélé une statistique significative : le Cap-Vert s’est créé 22 occasions franches depuis le début du tournoi, contre seulement 19 pour l’Argentine, témoignant de l’audace offensive de la sélection africaine.