Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

Les statistiques se retournent contre l’Argentine à la veille de son match contre le outsider

Argentine vs Cap-Vert
Argentine
Cap-Vert
Coupe du monde
Argentine
Cap-Vert
É.-U.

« La langue des opportunités » révèle une surprise avant le combat de Miami

Le stade Hard Rock de Miami, aux États-Unis, accueillera un match très attendu entre l'Argentine et le Cap-Vert, comptant pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Pour la première fois, la compétition est coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

L’Argentine a validé son billet pour les 16^(es) de finale en terminant en tête du groupe J avec un parcours parfait : trois victoires en autant de matches contre l’Algérie, l’Autriche et la Jordanie, preuve d’une ambition affirmée pour le titre.

De son côté, le Cap-Vert a créé la sensation en se qualifiant pour la première fois à ce stade de la compétition : deuxième du groupe 8 après trois matchs nuls contre l’Espagne, l’Uruguay et l’Arabie saoudite, la sélection africaine signe un parcours historique.

Avant cette affiche très attendue, le site spécialisé « Huscore » a révélé une statistique significative : le Cap-Vert s’est créé 22 occasions franches depuis le début du tournoi, contre seulement 19 pour l’Argentine, témoignant de l’audace offensive de la sélection africaine.

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google