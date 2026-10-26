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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traduit par

Les statistiques le dévoilent : Deniz sème le doute sur la capacité de Yamal à faire la différence dans les grands matchs

FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
L. Yamal
Espagne

Kukurella a été largement supérieur

La baisse de régime de Lamine Yamal lors de la défaite du Barça face au Real Madrid (1-2) en Clasico a déclenché une vague de critiques dans les médias internationaux, après que l'ailier du club catalan n'a pas réussi à peser comme à son habitude, se retrouvant sous une pression croissante en raison de ses prestations face aux grands adversaires.

Selon le journal espagnol « Sport », Troy Deeney, ancien attaquant de Watford et analyste pour le réseau « CBS Sports », a figuré parmi les principaux détracteurs de la prestation du jeune joueur, exprimant son inquiétude quant à sa capacité à gérer un marquage défensif serré, dans un revirement notable par rapport à sa position d'avant-match, lorsqu'il écartait toute possibilité de victoire du Real Madrid sur le Barça.

Deeney a déclaré : « Nous avons vu Lamine marquer des buts dans des matches importants, mais ce qui se passe est préoccupant. Nous l'avons vu face à Lucas Hernández et Marc Cucurella, et tous deux ont réussi à le stopper. Il est encore jeune et il doit apprendre, car les deux meilleurs latéraux du monde ont réussi à limiter sa dangerosité et à le priver d'espaces. »

Yamal a éprouvé de grandes difficultés à déborder Cucurella lors du Clasico, le latéral du Real Madrid ayant exercé un marquage étroit qui a bridé les mouvements de l'ailier espagnol et l'a empêché d'exploiter ses qualités dans les duels individuels. Il a également manqué une occasion franche de marquer en première mi-temps.

Les critiques se sont étendues à la presse internationale : le journal américain « Sports Illustrated » a mis en avant la supériorité de Cucurella dans le duel direct, décrivant Yamal comme ayant paru « frustré et mal à l'aise », tandis que l'agence « Associated Press » a évoqué l'occasion qu'il a gâchée avant la fin de la première mi-temps, face au succès de Kylian Mbappé qui a fait pencher la rencontre en faveur du Real Madrid.

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