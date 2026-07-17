La demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Espagne et la France a donné lieu à une vive polémique arbitrale, qui a persisté après le coup de sifflet final, s’invitant en conférence de presse et se traduisant par des statistiques révélant des paradoxes saillants. Si les sélectionneurs Didier Deschamps et Luis de la Fuente se sont livrés à des critiques indirectes de la performance arbitrale, le nom de Lamine Yamal a cristallisé les débats après que les statistiques ont mis en lumière des chiffres interpellant sur le traitement réservé au jeune prodige espagnol tout au long de la compétition.

Didier Deschamps a d’abord lancé une pique avant de faire profil bas après la défaite des Bleus à Dallas, soulevant la polémique sur la qualité de l’arbitrage sans pour autant porter d’accusation directe. En conférence de presse, l’entraîneur français a déclaré : « Estimez-vous vraiment que l’arbitre était à la hauteur pour diriger une demi-finale de Coupe du monde ? C’est une question, pas une plainte. »

Les propos de Deschamps n’ont pas manqué de faire réagir Luis de la Fuente, qui a réaffirmé que la sélection espagnole avait, elle aussi, jugé que l’arbitrage avait été trop laxiste sur de nombreuses interventions, estimant que ses joueurs n’avaient pas bénéficié d’une protection suffisante sur le terrain.

Au cœur de cette polémique, une statistique frappante, relayée par le journal espagnol Marca, met en lumière les difficultés rencontrées par Lamine Yamal tout au long du tournoi.

Bien qu’il vive de dribbles et d’accélérations, les arbitres n’ont sifflé que huit fautes en sa faveur au cours du tournoi, malgré ses 404 minutes passées sur le terrain, soit une faute toutes les 50 minutes : le ratio le plus faible parmi les ailiers de premier plan et les joueurs au talent technique affirmé.

Contre la France, comme déjà face à la Belgique, le jeune ailier a contesté plusieurs tacles apparemment évidents, sans que l’arbitre ne s’interpose, accentuant son sentiment de vulnérabilité.

À titre de comparaison, le Belge Jérémie Doku a obtenu 18 fautes en 341 minutes, soit le même total que l’Anglais Jude Bellingham, qui a pourtant disputé une rencontre supplémentaire.

Les arbitres ont par ailleurs sifflé 16 fautes en faveur de Lionel Messi, 16 pour Michael Olise, 13 pour Mohamed Salah, 11 pour Jamal Musiala et 10 pour Vinícius Júnior, tandis qu’ils n’ont accordé que huit fautes à Lamine Yamal, malgré un style de jeu axé sur les duels et les dribbles.

L’ironie est toutefois ailleurs : le nombre de fautes qu’il a lui-même commises. Les arbitres ont en effet sifflé 12 fautes contre Lamine Yamal au cours du tournoi, ce qui fait de lui le quatrième joueur ayant commis le plus de fautes lors de cette Coupe du monde, derrière le Marocain Nabil El Ainaoui (15 fautes), le Paraguayen Andrés Copas (14 fautes) et l’Allemand Alexander Pavlovic (13 fautes), tous des joueurs défensifs ou des milieux récupérateurs.

Si l’on compare ces chiffres à ceux des autres joueurs techniques, l’écart est d’autant plus frappant : Jérémy Doku n’a commis que 4 fautes, Lionel Messi 2, Jamal Musiala 5, et Vinícius Júnior 4 fautes. À titre de comparaison, le défenseur français Lucas Deny, chargé de marquer Lamine en demi-finale, n’a commis que 5 fautes sur l’ensemble du tournoi.

Au sein de la sélection espagnole, Yamal arrive en tête du classement des fautes commises, avec 12 au compteur, devançant Rodri et Alex Baena (9 chacun).

Ces chiffres réfutent l’idée selon laquelle Lamine Yamal négligerait ses tâches défensives, car ils attestent de sa participation constante au pressing et à la récupération du ballon, en plus de ses contributions offensives.

Fort de cette performance, Lamine Yamal atteint sa première finale de Coupe du monde à seulement 19 ans, et l’on attend de lui qu’il élève encore son niveau dans le moment le plus crucial du tournoi.

Tous les regards se tournent désormais vers le stade MetLife du New Jersey, où l’Espagne défiera l’Argentine, tenante du titre, dans un match qui exigera le meilleur de Lamine Yamal, joueur davantage pénalisé par les erreurs d’arbitrage qu’il n’en a tiré profit, et devenu l’un des principaux sujets de controverse de la Coupe du monde 2026.