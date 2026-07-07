Les stars vont-elles partir ?... Un choc retentissant pour les joueurs de Chelsea avant le début de la nouvelle saison

Selon la presse, les joueurs de Chelsea ont été secoués en ce début de saison, provoquant un vif mécontentement chez les stars des Blues.

Selon le journal « AS », la tension règne dans les vestiaires de Chelsea en raison d’un problème financier qui affecte directement les salaires des joueurs.

L’arrivée de Xabi Alonso n’y change rien : l’ancien Madrilène doit désormais gérer un malaise palpable, certains joueurs affirmant même n’avoir pas été informés de cette clause, pourtant inscrite dans leurs contrats.

Après la confirmation de l’absence de Chelsea de toutes les compétitions européennes, notamment de la Ligue des champions, la direction du club a inséré une clause dans les contrats de nombreux joueurs prévoyant une réduction considérable de leurs salaires en cas de non-qualification pour les épreuves de l’UEFA, ce qui s’est effectivement produit.

Cette situation fait suite à une saison catastrophique, ponctuée de choix contestés et conclue à la dixième place de la Premier League.

Les joueurs concernés subissent déjà une baisse drastique de leurs émoluments : les titulaires de l’équipe d’Alonso pourraient voir leur salaire amputé de moitié, voire d’un tiers, passant du statut de stars à celui de joueurs correctement rémunérés, des montants nettement inférieurs à leurs émoluments habituels au regard du marché des transferts et des liens privilégiés qu’entretiennent la Premier League et ses clubs.

Certains agents ont donc demandé au club de renégocier les contrats ou d’ajouter une clause pénale.

La direction a fini par réagir, affirmant : « Tout va bien, mais tout joueur souhaitant partir devra payer, au minimum, le montant que nous avons versé pour le recruter. »

Dans le cas d’Enzo Fernández, la clause atteint 120 millions d’euros, soit exactement le montant payé à Benfica.

Palmer, Caicedo et João Pedro figurent parmi les joueurs concernés par cette clause.

Pour certains, à l’image de l’attaquant anglais ou d’Enzo Fernández, des rumeurs de départ circulent déjà.