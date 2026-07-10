Bien que la sélection marocaine se soit inclinée 2-0 face à son homologue française en quarts de finale de la Coupe du monde, le gardien chevronné Yassine Bounou a livré une prestation exceptionnelle qui lui a valu une nouvelle fois d'attirer tous les regards sur la scène internationale ; il a en effet repoussé plusieurs tirs décisifs des « Bleus », des performances qui lui ont valu les éloges unanimes des stars tricolores, impressionnées par son niveau de jeu et son parcours avec les Lions de l’Atlas.

La France s'est ainsi qualifiée pour le dernier carré de la Coupe du monde 2026 grâce à ce succès convaincant (2-0) ; Malgré la domination des Bleus, le gardien marocain a érigé un véritable mur infranchissable, maintenant les espoirs de son équipe jusqu’au bout. Son action phare ? Un arrêt réflexe sur un penalty de Kylian Mbappé à la 25^e minute, suivi d’une série de parades décisives qui ont fait de lui, sans conteste, l’homme du match côté marocain.

À la fin de la rencontre, les Bleus se sont rués vers les micros de « Hopn Media » pour saluer le gardien de 35 ans ; son ancien coéquipier à Séville, Jules Koundé, a confié, selon « Foot Mercato » : « C’est un gardien de but formidable, et une personne formidable aussi, vraiment. J’ai passé trois saisons avec lui à Séville, et c’était vraiment un gardien de très haut niveau. »

Il a ajouté : « Quant à sa carrière et à tout ce qu’il a apporté au football, disons qu’il s’est révélé sur le devant de la scène un peu tardivement avec Séville, à l’âge de 28 ans, mais ce qu’il a accompli pour le Maroc a été formidable et extrêmement marquant. C’est une légende et un grand gardien, mais avant tout, je me souviens de son côté humain ; c’est un joyau et une personne formidable, et je lui souhaite toujours le meilleur. »

Les éloges n’ont pas émané uniquement des joueurs de champ : son homologue français Mike Maignan a lui aussi exprimé son admiration pour le niveau du gardien marocain en déclarant : « Sa prestation ce soir ? Honnêtement, je ne suis absolument pas surpris par son niveau. C’est un gardien d’élite qui a toujours été présent à chaque étape grâce à ce qu’il apporte. »

Et d’ajouter : « Avant le match, nous savions que ce ne serait pas facile contre lui, et il l’a encore prouvé (rires). Tout mon respect et toute ma reconnaissance vont à lui. Nous nous sommes salués après la rencontre et, franchement, je lui tire mon chapeau pour la prestation qu’il a livrée. »