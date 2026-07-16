Les stars et les entraîneurs ont critiqué le stade de la finale de la Coupe du monde, désormais pointé du doigt

À 72 heures du coup d’envoi, le stade new-yorkais qui doit accueillir la finale de la Coupe du monde 2026 est déjà sous les feux des projecteurs.

Dimanche, l’Espagne y défiera l’Argentine en finale de la Coupe du monde.

Le quotidien espagnol AS rapporte que plusieurs stars et entraîneurs ayant évolué sur cette pelouse lors de l’édition actuelle ont exprimé leur mécontentement.

Le terrain a fait l’objet de vives critiques de la part de plusieurs stars, à l’instar du Brésilien Vinícius Júnior, qui a déclaré : « Le gazon est sec et dur », tandis qu’Adrien Rabiot, star de l’équipe de France, a estimé qu’il ne s’agissait même pas de gazon.

La critique la plus marquante est venue de Ståle Solbakken, le sélectionneur de la Norvège, qui a déclaré que la pelouse ressemblait à du synthétique.

Selon le quotidien, la pelouse était à l’origine synthétique pour répondre aux exigences du football américain, puis a été convertie en gazon naturel conformément aux travaux de rénovation exigés par la Fédération internationale de football (FIFA) ; des aménagements qui, manifestement, n’ont pas suffi.

À ce jour, le stade a accueilli sept rencontres de la Coupe du monde 2026, dont cinq lors de la phase de groupes : Brésil-Maroc, France-Sénégal, Norvège-Sénégal, Allemagne-Équateur et Angleterre-Panama.

Le stade MetLife a également accueilli deux rencontres à élimination directe : France-Suède en seizièmes de finale et Brésil-Norvège en huitièmes. La finale Espagne-Argentine portera à huit le nombre de matches disputés sur cette pelouse.