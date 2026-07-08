Les stars du Real Madrid et 55 millions d’euros… Voici comment le Maroc a bâti une équipe nationale redoutée dans le monde entier

Les succès de la sélection marocaine ne sont pas le fruit du hasard : ils s’appuient sur une vision claire et sur un investissement gouvernemental constant dans le football au cours des dernières années, qui ont propulsé les « Lions de l’Atlas » parmi les équipes les plus en vue sur la scène mondiale, notamment en perspective de la Coupe du monde 2026.

Après avoir éliminé le Canada en huitièmes de finale, Ibrahim Díaz a immédiatement dédié la victoire au roi Mohammed VI : « La première chose que je veux faire, c’est d’offrir cette victoire à Sa Majesté pour son soutien. »

Diaz n’était pas le seul à souligner le rôle des dirigeants marocains, comme le rappelle un article du journal AS qui met l’accent sur l’influence considérable du Complexe Mohammed VI dans le développement du football marocain.

Le quotidien ibérique a souligné ce mercredi que les stars des Lions de l’Atlas mettent « le soutien du Roi en tête des raisons de leur succès, dans un contexte d’investissements massifs que le Royaume consacre au football, dans le cadre d’une stratégie visant à exploiter le sport le plus populaire du pays pour renforcer les sentiments de fierté et d’appartenance nationale ».

Elle conclut : « Cette stratégie a suscité une immense fierté au sein du royaume et au sein de la diaspora marocaine à l’étranger, comme ce fut déjà le cas lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. »

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L’argent ne suffit pas à garantir le succès

Elle a souligné que « l’argent ne fait pas à lui seul le succès », précisant que « la stratégie de la Fédération royale marocaine de football repose sur un complexe sportif de pointe inauguré en 2019 dans la banlieue de Rabat, qui porte le nom du roi Mohammed VI. Situé dans le quartier de Maamoura à Salé, ce complexe s’étend sur 35 hectares et abrite notamment une académie de football, un véritable centre de haute performance qui n’a rien à envier aux meilleurs centres de formation mondiaux, à l’image du célèbre Clairefontaine, souvent présenté comme l’un des secrets du succès du football français récent et dont les anciens élèves croiseront le Maroc en quarts de finale.

Le complexe comprend 11 terrains en gazon naturel, synthétique et hybride, dont un terrain couvert aux normes réglementaires, ainsi qu’un centre de médecine sportive, un hôpital et une clinique intégrée proposant des services de dentisterie, de kinésithérapie et de rééducation.

S’y ajoutent des hôtels et des villas de luxe destinés aux 27 sélections nationales masculines et féminines, ainsi qu’aux équipes invitées, une salle de conférences, des piscines olympiques, des terrains de futsal et le siège administratif de la Fédération royale marocaine de football. Le coût de construction de la Cité du football Mohammed VI est estimé à environ 55 millions d’euros. Elle se compose de cinq bâtiments organisés autour d’une grande place centrale.

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L’ADN du Real Madrid et du football espagnol

Elle a ajouté que l’ADN du Real Madrid et du football espagnol contribue à renforcer les capacités de l’académie Mohammed VI, grâce au recours à plusieurs experts de renom.

Elle a conclu : « De nombreux entraîneurs travaillent au sein des structures de la Fédération marocaine, dont beaucoup sont espagnols, comme Jorge Vilda, l’entraîneur de l’équipe nationale féminine. Le Maroc est devenu une puissance mondiale, et disposer d’une élite de formateurs de haut niveau a été déterminant. Le royaume a recruté des entraîneurs du Real Madrid, comme Abian Berdomo, responsable de la formation et de la méthodologie au club merengue avant d’accepter l’offre marocaine, ainsi que d’autres experts issus de la Fédération espagnole. Cette stratégie porte aujourd’hui ses fruits lors de la Coupe du monde.

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