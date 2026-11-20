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Harry Kane et la star Michael Olise se sont blessés lors du match nul 1-1 contre le 1. FC Cologne et n’ont pas pu poursuivre la rencontre. Le diagnostic concernant Kane est accablant.

Après un bon quart d’heure de jeu lors du match nul contre Cologne , le capitaine de l’équipe d’Angleterre est d’abord resté au sol après un duel avec Joël Schmied. Dans sa propre surface de réparation, le joueur de Cologne l’avait touché à la cheville par-derrière, tout en jouant également le ballon.

Kane a encore tenté de jouer quelques minutes en boitant, mais il a finalement dû quitter le terrain. Tom Bischof est entré à sa place.

Le diagnostic de Harry Kane est connu : combien de temps sera-t-il absent ?

« Harry a une rupture du ligament de la syndesmose », a déclaré le directeur sportif Max Eberl, interrogé sur sa blessure. « La soirée a été très décevante, c’est un coup très dur pour nous », a-t-il ajouté. À la question de savoir combien de temps le lauréat du Ballon d’Or serait absent, Eberl a répondu laconiquement : « Comme Isi. » Autrement dit, comme Ismael Saibari, qui s’était lui aussi rompu le ligament de la syndesmose avant la trêve internationale et pour lequel une absence de trois à quatre mois avait été annoncée. La machine à buts et à passes décisives du Bayern manquera donc très probablement même une partie de la phase retour.

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Michael Olise quitte le stade avec des béquilles

Au cours de la première période, Olise s’est lui aussi blessé lors d’un choc avec le défenseur de Cologne Tom Krauß. L’international français a pu terminer la première mi-temps, mais il est resté aux vestiaires après la pause. Le jeune Tim Binder l’a remplacé. Olise a quitté les couloirs de l’Allianz Arena avec des béquilles.

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Le premier diagnostic est toutefois plutôt encourageant pour le Bayern. « Une contusion de l’avant-pied a été diagnostiquée chez Michael Olise . Le joueur offensif français recevra des soins dans les prochains jours », a indiqué le club le plus titré d’Allemagne dans la soirée. La durée exacte de son absence reste néanmoins inconnue, tout comme la possibilité de le voir déjà jouer à Lille en Ligue des champions en milieu de semaine.

Jamal Musiala fait son retour, mais peut-il s’en réjouir ?

Après Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz et Alphonso Davies, Kane et Olise sont donc les prochains joueurs offensifs indisponibles sur blessure pour le Bayern Munich. Luis Diaz est toutefois au moins en passe de retrouver le groupe.

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De retour de blessure après huit semaines, Jamal Musiala a fait sa rentrée à la 67e minute et a failli inscrire le but du 2-1. Pourtant, lui-même, ou plutôt son niveau de performance, a de nouveau été remis en question par un dirigeant du Bayern. Cette fois, c’est Karl-Heinz Rummenigge qui a ouvertement évoqué la perspective de discussions sur le salaire de Musiala si le dribbleur ne retrouvait pas son niveau d’antan . Cela commence à ressembler à une campagne contre Musiala au sein du club le plus titré d’Allemagne.