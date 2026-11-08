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La récente baisse de régime de Manchester City suscite l’inquiétude dans toute la Premier League. Gary Neville estime que les batailles judiciaires du club en dehors du terrain commencent enfin à peser mentalement sur l’effectif. Après la décevante défaite 3-1 face à Nottingham Forest, l’ancien capitaine de Manchester United juge qu’il devient impossible d’ignorer les discussions incessantes autour d’éventuelles sanctions.

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Manchester City cale à Nottingham Forest, Arsenal creuse l’écart

L’équipe d’Enzo Maresca a subi une lourde défaite 3-1 sur le terrain de Nottingham Forest samedi, un nouveau coup dur pour sa saison 2026-2027. Manchester City compte désormais six points de retard sur Arsenal, actuel leader de Premier League et champion en titre.

Cette récente baisse de régime contraste fortement avec le début de saison impressionnant de City. Le club de Manchester semblait d’abord irrésistible, avec sept victoires consécutives lors de ses sept premiers matches de championnat, avant cette chute soudaine de son niveau de jeu.

Neville pointe les distractions extrasportives

Après le coup de sifflet final, Neville a déclaré à NBC Sports que l’incertitude persistante autour de lourdes sanctions pèse probablement sur le vestiaire. Alors que le club fait l’objet d’une immense attention publique, le consultant estime que la situation est devenue un obstacle psychologique majeur.

« Depuis environ un mois, au pays, tout le monde ne parle que de ça. On demande sans cesse aux joueurs : “À votre avis, que va-t-il se passer ? Que se passera-t-il si le club est relégué ? Resterez-vous ?”, a déclaré Neville. Imaginez maintenant que votre famille doive supporter cela, que vos agents pensent continuellement à ce genre de choses. On ne peut donc pas exclure que cela commence à peser. »

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L’ancien capitaine de Manchester United a toutefois souligné que City devait aussi élever son niveau sur le terrain : « Quand vous perdez un ou deux matches, vous pouvez commencer à y voir une excuse. Mais ils doivent mieux jouer, être plus compétitifs pendant les matches et faire mieux sur le terrain, sur les plans tactique et physique. »

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« Mais je pense que cela a un certain impact, compte tenu de l’ampleur de l’attention médiatique dont ils font l’objet depuis quatre à six semaines. »

Maresca déplore un manque d’intensité

Alors que Neville a évoqué les pressions extérieures, Maresca s’est concentré sur les lacunes physiques de son équipe. Après le match, l’entraîneur de City s’est montré très critique envers l’engagement de ses joueurs lors des 45 premières minutes au City Ground.

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« En première période, quand vous ne rivalisez pas en intensité et perdez tous les duels, c’est difficile, a expliqué l’Italien. Ensuite, quand nous voulons réagir, il est trop tard. Dans ce genre de match, il faut rivaliser en intensité et gagner les duels, sinon c’est toujours compliqué. »

Maresca a reconnu que son équipe s’était compliqué la tâche après un début de match désastreux. « En première période, nous n’avons pas été assez bons dans les duels et sur les deuxièmes ballons : nous les avons tous perdus, a-t-il ajouté. Puis, quand nous avons voulu réagir, nous étions menés 2-0 et, dans le football, c’est toujours compliqué. »

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La pression monte sur les hommes de Maresca

City doit maintenant trouver le moyen d’enrayer sa mauvaise passe avant que l’écart avec Arsenal ne se creuse davantage. Alors que la menace de lourdes sanctions, y compris une relégation, plane sur le club après qu’il a été reconnu coupable de 114 infractions au règlement, l’effectif fait face à une immense épreuve sur le plan mental.

Maresca exigera une réaction physique immédiate lors des prochains matches. Perdre encore des points compromettrait non seulement les ambitions de titre de City, mais amplifierait aussi le bruit incessant autour de l’avenir à long terme du club.