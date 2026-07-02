Les stars américaines s’insurgent contre l’expulsion de Balougon et une vague de colère déferle au sujet de « l’immunité de Messi »

L’expulsion de l’attaquant américain Folarin Balogun, ce matin en 32es de finale de la Coupe du monde 2026 contre la Bosnie-Herzégovine, a provoqué un vif émoi aux États-Unis.

La sélection américaine s'est néanmoins imposée 2-0 et affrontera la Belgique en huitièmes de finale.

L’attaquant a été expulsé à la 64^e minute pour avoir piétiné le pied d’un adversaire lors d’un tacle par derrière ; après consultation de la vidéo, l’arbitre Rafael Klaus a brandi le carton rouge à l’encontre du joueur du Monaco.

L’équipe américaine devra donc disputer son prochain match sans son meilleur buteur, auteur de trois réalisations dans la compétition.

Selon le journal « AS » et le site « Foot Mercato », cette décision d’expulsion a provoqué un vif émoi au sein de la sélection américaine, chez de nombreuses personnalités aux États-Unis et parmi les supporters, qui ont exprimé leur indignation en établissant un parallèle avec l’incident impliquant l’Argentin Lionel Messi face à l’Algérie.

Une action similaire lors du match Argentine-Algérie avait d’ailleurs déclenché une vive polémique, nombre d’observateurs estimant que Lionel Messi aurait dû être expulsé après son tacle appuyé sur le défenseur algérien Aïssa Mandi.

Après avoir manifesté sa vive colère sur son banc, l’Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, a réagi en conférence de presse : « Pour moi, ce n’était absolument pas un carton rouge. Il n’y avait aucune intention de piétiner le joueur. C’est un geste naturel au football, c’était un accident. Il est très déçu. C’était un geste spontané, sans aucune mauvaise intention. On ne peut plus rien y faire maintenant. »

Et d’ajouter : « Vous savez, ces décisions qui basculent d’un côté ou de l’autre ? Eh bien, aucune n’a joué en notre faveur. »

L’ancien international et consultant Alexis Lalas a diffusé une vidéo de l’incident impliquant Lionel Messi pour dénoncer une différence de traitement évidente.

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La star des Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, a réagi en direct sur Instagram en lançant : « Mec, quoi ? »

Weston McKennie, milieu de terrain américain, a simplement commenté : « C’est n’importe quoi. »

De leur côté, les médias américains estiment sans équivoque que Balogun ne méritait pas d’être expulsé.

Selon ESPN, « une mauvaise application des protocoles de la vidéo d’assistance à l’arbitrage (VAR) a conduit à l’expulsion injuste de Balogoun », les ralentis et les images fixes ayant, selon la chaîne, faussé la vision de l’arbitre Rafael Klaus et, par conséquent, sa décision.

Enfin, de nombreux supporters ont exprimé leur colère, rappelant l’image de Messi face à l’Algérie et dénonçant un double standard dans le traitement des joueurs des différentes sélections.