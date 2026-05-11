Lundi soir, Tottenham Hotspur a laissé filer des points cruciaux dans la lutte contre la relégation. Grâce à une superbe frappe de Mathys Tel, l’équipe de Roberto De Zerbi semblait pourtant se diriger vers un succès précieux face à Leeds United, avant qu’un penalty de Dominic Calvert-Lewin, concédé suite à une faute évitable du même Tel, n’égale le score à 1-1 dans les dernières minutes. Grâce à ce match nul, les Spurs comptent désormais deux points d’avance sur West Ham United, 18e et premier relégable.

De Zerbi a reconduit le même onze, avec Micky van de Ven, que lors du succès sur la pelouse d’Aston Villa il y a douze jours. Déjà sauvé, Leeds a effectué deux modifications : Brenden Aaronson et Dan James ont remplacé Noah Okafor et Jayden Bogle, tandis que Pascal Struijk était à nouveau titulaire.

Les visiteurs ont abordé la rencontre avec une audace surprenante dans le nord de Londres. Dès la 2e minute, Pascal Struijk a repris de la tête un centre de James, mais le ballon est passé largement à côté, tandis que les Spurs peinaient à percer la défense compacte de Leeds. Le club londonien détenait le ballon, mais ne se créait pratiquement aucune occasion franche dans un premier temps.

Il fallut attendre la dixième minute pour voir Richarlison se procurer la première occasion franche. Lancé en profondeur par Pedro Porro, l’attaquant brésilien se présenta seul face au but, mais l’ancien défenseur des Spurs Joe Rodon intervint de manière décisive pour empêcher un tir à bout portant. Peu après, le gardien Antonín Kinsky dut repousser de justesse un puissant coup de tête de Rodon sur corner, le Tchèque écartant le ballon juste avant la ligne.

Juste avant la mi-temps, Tottenham accentuait son emprise sur le match. La frappe de Richarlison était d’abord déviée par Ethan Ampadu puis repoussée par Karl Darlow, tandis que Porro, lancé sur un corner à ras de terre, voyait Struijk repousser son tir sur la ligne. Rodrigo Bentancur et Palhinha se créaient également des occasions, mais les deux équipes rentraient aux vestiaires dos à dos.

Dès la reprise, les Spurs ont frappé. Un corner repoussé de la tête est revenu à Tel, qui a parfaitement contrôlé avant d’enrouler sa frappe dans le coin opposé : 1-0. Ce but libère les locaux, qui frôlent le break lorsque Richarlison enchaîne une volée à bout portant, mais le Brésilien croise trop son tir.

Leeds n’a toutefois pas abdiqué et a considérablement accentué la pression dans le dernier quart d’heure. Dan James a tiré à côté de loin et le remplaçant Felix Nmecha a apporté davantage d’énergie à la ligne offensive des visiteurs. Le tournant du match survient à la 70^e minute : Ampadu est touché au visage par un tacle retourné totalement inutile et imprudent de Tel dans sa propre surface.

L’arbitre Jarred Gillett laisse d’abord l’action se poursuivre, mais, après consultation du VAR, il indique finalement le point de penalty. Calvert-Lewin reste calme et envoie une frappe puissante dans le coin gauche, malgré la bonne lecture de Kinsky.

Dans le temps additionnel, les Spurs, renforcés par l’entrée de James Maddison — dont c’était la première apparition officielle depuis le 1^(er) mai de l’année précédente — se sont rués vers l’avant en quête du but de la victoire, sans succès.

Pas moins de treize minutes de temps additionnel ont été accordées. Tottenham avait bien l’initiative, mais c’est Leeds qui s’est montré le plus dangereux : à la 90^e+8, Kinsky a détourné sur la barre transversale une frappe puissante de Sean Longstaff. Une minute plus tard, Longstaff a de nouveau manqué une occasion en or en tirant à côté à bout portant.