Les spectateurs du match FC Volendam - Feyenoord s'en prennent à un joueur clé : « Qu'il s'en aille ! »

Dimanche après-midi, le Feyenoord a de nouveau perdu des points précieux dans la course à la deuxième place. En déplacement chez le FC Volendam, l'équipe de Robin van Persie s'est contentée d'un match nul sans relief (0-0), dans une rencontre où les occasions se sont faites rares et où le niveau était particulièrement bas. Les spectateurs ont surtout parlé de l'arbitre Allard Lindhout, qui s'est fait remarquer par plusieurs décisions discutables.

La frustration des supporters de Feyenoord porte notamment sur le jeu décevant de leur équipe, mais aussi sur l'arbitre Allard Lindhout. C'est surtout en deuxième mi-temps que l'irritation a visiblement monté.

Le moment le plus controversé s'est produit à la 68e minute, lorsque Ayase Ueda a été taclé dans la surface de réparation. Le ballon n'était pas à proximité et un penalty semblait justifié, mais Lindhout a laissé le jeu se poursuivre et le VAR, Dennis Higler, n'est pas non plus intervenu. Cela a suscité l'incrédulité chez Feyenoord, qui avait déjà vu une situation similaire être ignorée auparavant.

Un tacle appuyé sur Sterling n'a pas non plus donné lieu à une sanction, même si Mawouna Amevor avait en partie touché le ballon. L'entraîneur du Feyenoord, Robin van Persie, avait reçu un carton jaune peu avant pour avoir protesté contre une faute non sifflée sur Ueda. L'accumulation de ces décisions a suscité une colère grandissante sur le terrain et en dehors, donnant l'impression que Feyenoord était lésé par l'arbitrage.

Sur les réseaux sociaux, les critiques à l'encontre de l'arbitre fusent. Les spectateurs parlent d'« arbitrage scandaleux » et soulignent plusieurs moments où, selon eux, Feyenoord aurait dû bénéficier d'un penalty, critiquant également vivement le rôle du VAR Higler.

« Feyenoord est lui-même catastrophique, mais ce Lindhout est vraiment mauvais. Des penalties évidents. À chaque fois », peut-on lire sur X. Un autre supporter écrit : « Si Lindhout ne le voit pas, il y a le VAR, mais apparemment, celui-ci ne fait rien non plus. »

Sur FR12, la colère domine également face au niveau de jeu du Feyenoord lui-même. « 83 minutes et deux tirs au but contre Volendam », peut-on lire dans un commentaire éloquent. Des critiques sévères s’abattent également sur le staff : « Avec cet entraîneur, on sait que ça ne vaut rien et que ça ne mènera à rien », tandis qu’un autre soupire : « Supporter depuis 1970, mais ça me fait mal aux yeux. »

Un autre commente sur X : « Il faut obliger Lindhout à arrêter, c'est vraiment inacceptable. »