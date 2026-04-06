Tout porte à croire que Mark Diemers quittera lui aussi le SC Cambuur cet été. Le meneur de jeu a reçu une nouvelle offre de son employeur actuel, mais celle-ci ne le réjouit pas du tout, comme le révèle une interview poignante accordée à ESPN.

Cambuur est déjà assuré de monter en première division et le club peut donc se préparer pour l'Eredivisie. Cependant, les Frisons sont également confrontés à de sérieux problèmes financiers, ce qui rend extrêmement difficile la constitution d’une équipe de qualité. Ainsi, Oscar Sjöstrand a déjà été vendu pour 2 millions d’euros au Malmö FF et un transfert est également en cours pour Ismaël Baouf. Pour ce dernier, le club exige le prix fort.

À présent, un séjour prolongé de Diemers semble également très lointain. « Je ne pense pas que ce soit vraiment à moi de m’exprimer là-dessus pour l’instant. Le club m’a fait une offre et je souhaite en rester là pour le moment », explique le milieu de terrain lors d’un entretien avec Mark van Rijswijk sur ESPN.

« Pour l’instant, ce n’est absolument pas encourageant, non », admet Diemers. « Nous sommes tout simplement très éloignés l’un de l’autre à tous les niveaux, donc nous verrons si ça aboutit. Est-ce que je préfère rejoindre l’Eredivisie avec Cambuur ? Oui, mais cela doit fonctionner de toutes parts. Si ce n’est pas le cas, je suivrai ma propre voie. »

Hans Kraay junior, dans le studio d’ESPN, a ensuite été très surpris par l’interview de Diemers. « Il est furieux ! Je vois bien qu’il est vraiment énervé de ne pas être apprécié à sa juste valeur pour ce qu’il a montré. Je ne peux pas estimer de combien d’argent il s’agit, mais il ne se sent pas valorisé. »

« Si quelqu’un se montre intéressé maintenant, il va sauter sur l’occasion », affirme Kraay junior. « Il ira alors dans un autre club. Cela ressemble à une rupture, et c’est vraiment une rupture douloureuse. Car Diemers est tellement à sa place là-bas, il est tellement à sa place là-bas… »

Toine van Peperstraten estime que le Cambuur s'est « lourdement trompé » sur le coût du nouveau stade, ce qui le plonge aujourd'hui dans des difficultés financières. Lors de la dernière publication des résultats annuels, la dette du Cambuur s'élevait à environ 45 millions d'euros.

« J'ai cru comprendre qu'une grande partie des sommes versées pour les transferts, notamment pour Sjöstrand, peut tout de même être réinvestie dans de nouveaux joueurs », explique Kraay junior. « Mais c'est indispensable, sinon on se retrouvera en bas du classement dès le premier jour de la saison prochaine. »