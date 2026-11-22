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Serie A, 12e journée

Juventus-Venezia 4-0

Buteurs : 53e Woltemade (J), 59e Koopmeiners (J), 65e Cabal (J), 71e Kolo Muani (J, penalty)

Il fallait gagner et convaincre. Mission à moitié accomplie. La Juventus de Luciano Spalletti, qui recevait le Venezia de Davide Nicola à Turin, à l’Allianz Stadium, ce dimanche à 12 h 30, lors de la 12e journée de Serie A, ne se réveille qu’à la 46e minute, après les sifflets essuyés à la mi-temps et l’entrée tardive de Woltemade, puis inscrit quatre buts en 18 minutes : la Juventus compte désormais 21 points et reste à cinq longueurs de Como, quatrième, en attendant le Milan. Décisif, l’Allemand a ouvert le score avant de délivrer la passe décisive sur le deuxième but de Koopmeiners. Cabal a ensuite marqué de la tête, puis Kolo Muani a inscrit le quatrième but sur penalty. Spalletti respire, mais son équipe ne convainc toujours pas, malgré cette large victoire. Les sifflets des supporters à la 45e minute en témoignent.

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LES BUTS ET LES TEMPS FORTS :

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77e - Poteau pour Venezia ! Fernandez frappe, mais le montant sauve Vicario.

71e - QUATRIÈME BUT DE LA JUVENTUS, SIGNÉ KOLO MUANI ! Le Français transforme le penalty et porte le score à 4-0 en 18 minutes.

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70e - Penalty pour la Juventus ! Kolo Muani est mis à terre dans la surface : penalty pour la Juventus.

65e - TROISIÈME BUT DE LA JUVENTUS, CABAL ! Centre de Zhegrova depuis la gauche, tête victorieuse du Colombien et 3-0.

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59e - LA JUVENTUS DOUBLE LA MISE, KOOPMEINERS ! Le Néerlandais s’engouffre dans la surface, reprend la passe de Woltemade et accroît l’avance de la Juventus.

53e - LA JUVENTUS MÈNE 1-0 GRÂCE À WOLTEMADE ! Celik centre depuis la droite pour McKennie, dont le tir est contré par la défense. L’Allemand se charge alors de conclure. La Juventus prend l’avantage !

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45e - La Juventus se montre dangereuse sur une tête de McKennie, mais le ballon sort.

25e - Geste de classe de Zhegrova, qui se retrouve face au gardien. Stankovic repousse bien sa frappe. Première occasion pour la Juventus.

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LA FEUILLE DE MATCH :

Juventus-Venezia 4-0

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Buteurs : 53e Woltemade (J), 59e Koopmeiners (J), 65e Cabal (J), 71e Kolo Muani (J, penalty)

JUVENTUS (4-3-3) : Vicario ; Celik (Gatti, 68e), Bremer, Kelly, Cabal (Cambiaso, 74e) ; McKennie, Douglas Luiz (Sarr, 46e), Koopmeiners ; Zhegrova, Kolo Muani (Boga, 84e), Alajbegovic (Woltemade, 46e). Entraîneur : Spalletti

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VENEZIA (3-5-2) : Stankovic ; Halhal, Moreno, Juan Jesus ; Hainaut (Sagrado, 84e), Kike Perez (Fanne, 84e), Sohm (Dagasso, 67e), Busio, Haps ; Lauberbach (Yeboah, 67e), Adams (Rrahmani, 87e). Entraîneur : Nicola

Avertis : aucun

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Expulsés : aucun

Arbitre : Arena

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Passes décisives : Woltemade (J), Zhegrova (J)